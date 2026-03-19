Флагман OnePlus 15T отримав батарею 7500 мА•год, зарядку 100 ВТ і камеру-перископ

OnePlus 15T

OnePlus готується до запуску нового флагмана — OnePlus 15T. Цього разу компанія не тягне інтригу до останнього дня. Дату вже оголосили, головні характеристики розкрили, а попередні замовлення — відкрили.





Отже, офіційна презентація OnePlus 15T відбудеться 24 березня в Китаї. Але ще до цієї дати компанія розкрила ключові характеристики — і вони виглядають амбітно. Смартфон отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тобто топову платформу для флагманів. Наразі для попереднього замовлення доступні наступні конфігурації пам’яті: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ і 16 ГБ/1 ТБ.

Пристрій матиме 6,32-дюймовий AMOLED дисплей з частотою 165 Гц і ультратонкими рамками товщиною лише 1,1 мм. Для розблокування використовують ультразвуковий сканер відбитків пальців під дисплеєм.

В смартфоні OnePlus 15T встановили батарею місткістю 7500 мА·год. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 100 Вт та швидка бездротова зарядка потужністю 50 Вт.





Камера отримала перископічний телефото модуль, що натякає на серйозні можливості зуму. Захист корпусу заявлений на рівні IP69K — це один із найвищих стандартів, який передбачає стійкість до пилу та води, включно з потужними струменями.

OnePlus 15T запропонують у трьох кольорах: Healing White Chocolate, Pure Cocoa та Relaxing Matcha. Замовити новинку вже можна через онлайн-магазин Oppo. Ціни поки не розкрили, але з огляду на характеристики OnePlus явно націлюється на верхній сегмент.

Разом зі смартфоном компанія покаже і магнітні аксесуари, що розширять сценарії використання — від зарядки до кріплень.

Джерело: gsmarena