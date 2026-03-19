Новини Пристрої 19.03.2026 comment views icon

Флагман OnePlus 15T отримав батарею 7500 мА•год, зарядку 100 ВТ і камеру-перископ

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

OnePlus готується до запуску нового флагмана — OnePlus 15T. Цього разу компанія не тягне інтригу до останнього дня. Дату вже оголосили, головні характеристики розкрили, а попередні замовлення — відкрили.


Отже, офіційна презентація OnePlus 15T відбудеться 24 березня в Китаї. Але ще до цієї дати компанія розкрила ключові характеристики — і вони виглядають амбітно. Смартфон отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, тобто топову платформу для флагманів. Наразі для попереднього замовлення доступні наступні конфігурації пам’яті: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ і 16 ГБ/1 ТБ.

Пристрій матиме 6,32-дюймовий AMOLED дисплей з частотою 165 Гц і ультратонкими рамками товщиною лише 1,1 мм. Для розблокування використовують ультразвуковий сканер відбитків пальців під дисплеєм.

В смартфоні OnePlus 15T  встановили батарею місткістю 7500 мА·год. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 100 Вт та швидка бездротова зарядка потужністю 50 Вт.


Камера отримала перископічний телефото модуль, що натякає на серйозні можливості зуму. Захист корпусу заявлений на рівні IP69K — це один із найвищих стандартів, який передбачає стійкість до пилу та води, включно з потужними струменями.

OnePlus 15T запропонують у трьох кольорах: Healing White Chocolate, Pure Cocoa та Relaxing Matcha. Замовити новинку вже можна через онлайн-магазин Oppo. Ціни поки не розкрили, але з огляду на характеристики OnePlus явно націлюється на верхній сегмент.

Разом зі смартфоном компанія покаже і магнітні аксесуари, що розширять сценарії використання — від зарядки до кріплень.

OnePlus 15T збереже 50 МП камери, але з дещо гіршими характеристиками

Джерело: gsmarena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod став новим трендом зумерів у 2026 році й ось чому
iPhone 17 Pro Max протестували на автономність в мережах 5G та Wi-Fi: різниця суттєва
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
OnePlus 15T вперше показали офіційно: компактний флагман з батареєю 7500 мА•год
Власник "старого" iPhone 11 Pro потроїв ємність батареї за $10
Другий дисплей E-ink для смартфона: невеликий рідер Xteink X4
Представлений HMD Luma: бюджетний смартфон з 3,5 мм, стереодинаміками та FM-радіо
Samsung Galaxy S26 (від 46 тис. грн) та навушники Buds4 (10,7 тис. грн) вже в Україні
Vivo V70 FE за $380 отримав камеру 200 МП і батарею 7000 мА•год
Honor 600 Lite за $330 отримав батарею 6520 мА•год і камеру 108 Мп
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
Що відомо про Apple iPhone Fold: дисплей без складки, найбільша батарея 5800 мА•год та ціна від $2000
Вийшов RedMagic 11 Air: тонкий ігровий смартфон з вентилятором і батареєю на 7000 мА•год
Realme представила Realme 16 5G і 16 Pro 5G: дзеркало, 144 Гц і 7000 мА•год
14 років після анонсу: представлений NexPhone з Android, Linux і Windows 11 у режимі десктопу
Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик
nubia представила Neo 5 GT від від €399: ігровий смартфон з вентилятором, 144 Гц і батареєю 6210 мА•год
Вийшли глобальні Redmi Note 15: 5 недорогих смартфонів Xiaomi для всього світу
Симулятор Galaxy S26 перетворює будь-який iPhone та Android на Samsung з "приватним дисплеєм": як спробувати?
Ширший за Galaxy Fold: Samsung готує новий складаний смартфон
Exynos та Snapdragon: повні характеристики Samsung Galaxy S26 та S26+
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати