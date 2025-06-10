«Біткоїн-сім’я» ховає парольну фразу від багатства на чотирьох континентах

Хвиля гучних викрадень керівників криптовалютних компаній або їхніх родичів спровокувала тиху революцію безпеки. Зросла кількість запитів до охоронних фірм. Інфлюєнсери припинили вихвалятись статками. Власники великих сум почали посилювати захист власних токенів.

Родина Тайхутту, також відома як біткоїн-родина, розбила сід-фразу з 24 слів на кілька частин, заховала ці частини у різних куточках світу: від Європи до Південної Америки. Їхні гарячі гаманці захищені протоколами з мультипідписом, тоді як холодні кошти зберігаються офлайн.

Тайхутту також використовують децентралізовані торгові платформи і технологію MPC, щоб зменшити кількість точок відмови в умовах зростання загрози нападу.

Родина ще у 2017 році продала все, що мала, від будинку до взуття, щоб повністю інвестувати в біткоїн, коли він торгувався по $900. Батько, мати та троє дочок постійно переїжджають і залишаються повністю поза банківською системою.

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За останні вісім місяців Тайхутту відмовились від апаратних гаманців на користь гібридної системи: частково аналогової, частково цифрової, з сід-фразами, зашифрованими, розділеними та збереженими або через блокчейн-сервіси шифрування, або захованими на чотирьох континентах.

Оскільки фізичні напади на власників криптовалют стають частішими, Тайхутту почали ретельніше переховувати місцеперебування. Раніше вони постійно викладали ролики у YouTube, але припинили публікувати оновлення про подорожі та знімати вдома.

Одна зі сталевих пластин, які родина використовує для зберігання частини своєї сід-фрази, вигравіювана вручну батьком. Дівчата мають при собі лише невеликі суми у криптовалюті, але Тайхутту все одно вирішили повністю уникати Франції.

Цікаво, що голова родини, Діді Тайхутту, може поповнювати гаманці віддалено, але доступ до них вимагатиме принаймні однієї міжнародної поїздки, залежно від того, які фрагменти сід-фрази потрібні. Збереження розглядаються як довгострокова пенсія, яка стане доступною лише якщо біткоїн досягне $1 мільйона. Очікується, що станеться приблизно у 2033 році.

Джерело: CNBC