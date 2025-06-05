В Марокко арештували підозрюваного у організації серії викрадень людей у Франції задля криптовикупів

Одного з підозрюваних в організації серії викрадень та катування людей у Франції людей, які пов’язані з торгівлею криптовалютами, затримано у Марокко 3 червня. Напередодні повідомлялось, що звинувачення вже висунуто 25 підозрюваним, серед яких багато неповнолітніх.

Вже тривалий час 24-річний французько-марокканський громадянин Бадісс Мохамед Аміде Баджжу розшукувався Францією через Інтерпол за кілька злочинів, включно зі збройним нападом та вимаганням, викраденням людей. Під час затримання Баджжу мав при собі багато холодної зброї, смартфонів та інших засобів зв’язку. Він імовірно пов’язаний з серією жорстоких злочинів, пов’язаних з криптовалютами, що почались на початку цього року.

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен подякував владі Марокко за затримання чоловіка, відзначивши відмінну судову співпрацю між двома країнами.

У січні поточного року у Франції викрали співзасновника французької компанії з виготовлення апаратних гаманців Ledger Девіда Балланда і його дружину. Нападники відрізали йому палець, щоб добитися викупу у розмірі 10 мільйонів євро від бізнес-партнерів. Пару вдалось звільнити елітним французьким поліціянтам.

Баджжу також підозрюється в причетності до викрадення іншого чоловіка у травні. Йому також відрізали один з пальців та вимагали викуп у криптовалюті.

Пізніше того ж місяця дочку та онука генерального директора французької криптовалютної платформи Paymium врятували перехожі під час спроби викрадення серед білого дня в Парижі.

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За організацією усіх цих злочинів може стояти Баджжу.

Загалом міжнародні ЗМІ побачили тенденцію до збільшення кількості фізичних злочинів, пов’язаних з крадіжкою криптовалют.

Джерело: Le Parisien