Біткоїн-трейдер втратив $70 млн після того, як відправив криптовалюту на помилкову адресу

Мова йде про популярний нині вид скаму з «отруєними адресами»/ address poisoning — коли шахраї створюють фейкові акаунти з підробною криптографічною адресою, яка містить подібні до реальної перші та останні символи.

Один з таких переказів нещодавно виявила фірма безпеки блокчейнів CertiK і зазначає, що жертва втратила $69,3 млн — близько 97% своїх активів на Coinbase.

#CertiKInsight 🚨

Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning

EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address

Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G

— CertiK Alert (@CertiKAlert) May 3, 2024