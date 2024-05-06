Біткоїн-трейдер втратив $70 млн після того, як відправив криптовалюту на помилкову адресу

Мова йде про популярний нині вид скаму з «отруєними адресами»/ address poisoning — коли шахраї створюють фейкові акаунти з підробною криптографічною адресою, яка містить подібні до реальної перші та останні символи.

Один з таких переказів нещодавно виявила фірма безпеки блокчейнів CertiK і зазначає, що жертва втратила $69,3 млн — близько 97% своїх активів на Coinbase.

#CertiKInsight 🚨 Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G — CertiK Alert (@CertiKAlert) May 3, 2024

Інша компанія Peckshield уточнила, що шахраї обміняли вкрадені біткоїни на 23 000 Ethereum, а потім перевели кошти на іншу адресу (за даними The Daily Hodl, Ethereum торгується по $3116 за монету).

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Фахівці криптоплатформи Trezor рекомендують проводити невеликі тестові транзакції перед надсиланням великої суми та уважніше придивлятися до цифр адреси, на яку здійснюється переказ.

За даними ФБР, у 2023 році шахрайства пов’язані з криптовалютою нанесли збитки галузі у розмірі $3,94 млрд — понад три чверті збитків від інвестиційних шахрайств, здійснених протягом року.

В іншому звіті зазначається, що шахрайство із так званим «забоєм свиней» / pig butchering коштувало інвесторам $75 млн у період 2020-2024 років. Злочинці, які працюють за схемою, зазвичай використовують соцмережі або програми для знайомств, щоб ідентифікувати потенційних жертв — згодом з ними встановлюють довірливі відносини (подекуди романтичні), надсилають невеликі платежі та заманюють у більші фальшиві криптоінвестиції.