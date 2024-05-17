Sony Xperia 1 VI – флагманський камерафон з оптичним зумом 85-170 мм та ціною €1400

Sony представила свій новий флагманський смартфон Xperia 1 VI, орієнтований на ентузіастів фотографії. Користувачам пропонуються справжній оптичний зум, автофокус із підтримкою штучного інтелекту та уніфікований досвід роботи із застосунками.

Sony Xperia 1 VI отримав три камери на задній панелі. Головна камера має 48-мегапіксельний сенсор Sony Exmor T та об’єктив з фокусною відстанню 24 мм. Додатково доступні 12-мегапіксельний надширококутний модуль (16 мм) та 12-мегапіксельний телефото модуль зі змінною фокусною відстанню 85-170 мм та оптичною стабілізацією зображення. Телефото модуль забезпечує оптичний зум від 3.5x до 7.1x, якщо порівнювати з головною камерою. Він також може використовуватись як макро модуль. Фронтальна камера виконана на базі 12-мегапіксельного сенсора.

Пристрій оснащено технологією автофокусу на базі штучного інтелекту для «оцінка пози людини», яка може розпізнавати тіло та положення голови об’єкта зйомки. Камера підтримує зйомку відео у форматі 4K HDR зі швидкістю 120 кадрів на секунду, яка працює разом з кольоровими профілями, такими як S-Cinetone. Sony також об’єднала свої різноманітні функції відео- та фотозйомки в єдиний застосунок для камери, що позбавляє користувачів необхідності переходити між різними застосунками.

В Sony Xperia 1 VI використовується процесор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. Також доступна батарея місткістю 5000 мАг, швидка провідна зарядка та безпровідна зарядка потужністю 15 Вт. Як заявляє виробник, батарея забезпечує 2 дні автономної роботи від одного повного заряду та зберігає свої властивості місткості протягом 4 років.

Онлайн-курс "Створення текстів" від Skvot. Великий практичний курс для розвитку скілів письма та створення історій, які хочеться перечитувати Результат курсу — портфоліо з 9 робіт та готовність братися за тексти будь-яких форматів. Детальніше про курс

Водночас дисплей зазнав даунгрейду в порівнянні з попередником. Якщо в Sony Xperia 1 V використовувався 4K дисплей, то тепер роздільна здатність становить 2220×1080 пікселів. Діагональ екрана становить 6,5 дюйма. Пристрій підтримує змінну частоту оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц. Разом з тим OLED панель забезпечує на 50% вищу пікову яскравість, ніж у попередника.

Дизайн смартфона не зазнав суттєвих змін. Новинка доступна в тих же трьох кольорах: чорному, сріблястому та зеленому хакі. Вона також має спеціальну кнопку спуску затвора та 3,5-міліметровий роз’єм для навушників.

Новий смартфон Sony Xperia 1 VI вже доступний для замовлення в Європі та Великій Британії за ціною €1399 та £1299, відповідно.

Джерело: The Verge