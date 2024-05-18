Чиста Windows XP протрималася в інтернеті 10 хвилин до зараження — її уразило зловмисне ПЗ з росії

Ютубер Ерік Паркер, вирішив з’ясувати, скільки часу знадобиться «голій» Windows XP для ураження зловмисним програмним забезпеченням у 2024 році, якщо комп’ютер просто під’єднати до інтернету і нічого не робити. Використовуючи віртуальну машину, Паркер створив екземпляр Windows XP без брандмауера та антивіруса.

Паркер повернувся до комп’ютера через 10 хвилин і одразу ж знайшов у диспетчері завдань conhoz.exe, відомий троян. Він вимкнув цей процес і знов залишив ПК працювати. Лише за кілька хвилин з’явився новий користувач з правами адміністратора та низка нових процесів, зокрема FTP-сервер.

Паркер відстежив зв’язок зловмисного ПЗ з російською федерацією. Він припускає, що зловмисники прагнуть створити ботнет або сервер електронної пошти зі спамом на цьому комп’ютері. Подальше розслідування виявило ще більше зловмисного програмного забезпечення, включаючи ще одного трояна та руткіт. Сканування Malwarebytes розкрило весь жах: фактично було запущено вісім шкідливих програм: чотири трояни, два бекдори та рекламні програми. Іншими словами, комп’ютер став тим, що називається «зомбі».

Експеримент демонструє, наскільки важливі заходи безпеки та вчасне оновлення програмного забезпечення. Обходитися простою обережністю, як це було багато років тому, вже не вийде. Так, на Windows XP можна увімкнути вбудований брандмауер, але софт, не оновлюваний багато років, має мало шансів.

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