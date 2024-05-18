Привіт з Арракісу: стілсьют з фільму «Дюна» відтворили в житті — костюм працює

У фантастичному романі Френка Герберта 1965 року «Дюна» мандрівники пустелями планети Арракіс носять стілсьют — костюм, який перетворює вологі виділення тіла на питну воду, яка подається через трубку. YouTube-канал The Hacksmith спробував відтворити цей костюм, і не без успіху.

Попри те, що саморобний стілсьют не такий привабливий ззовні, як у фільмі «Дюна», інженерам вдалося зібрати вологу тіла, яку один з ютуберів Дарріл Шерк пив через трубку. Команда використовувала термоелектричний кулер, невеликий сітчастим пристрій для охолодження комп’ютерів та інших пристроїв, пропускаючи електричний заряд через два різні металічні матеріали. Холодна сторона пристрою залишалася всередині костюма, на ній конденсується волога. Міхур для води разом з вбудованим фільтром води, придбаним у місцевому магазині спортивних товарів, збирав отриману воду.

Пристосування здивувало людей навколо офісу The Hacksmith: «Усі думають, що я п’ю власну сечу», — поскаржився Шерк у відео.

Звичайно, це далеко не ідеальне рішення, яке, ймовірно, не дозволить довго протриматися на поверхні Арракіса. Але події «Дюни» розгортається приблизно через 20 000 років — достатньо часу, щоб удосконалити технологію. Але костюм The Hacksmith, зібраний за один день, є дивовижним доказом концепції.

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Джерело: Futurism

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