В застосунку Резерв+ зареєструвалося 150 000 українців за 10 годин — однак без збоїв не обійшлося

Уночі в App Store та Google Play з’явився мобільний застосунок Міноборони, в якому військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої дані онлайн і натомість не їхати в ЦНАП чи ТЦК.

Однак, як повідомляли в соцмережах, працював Резерв+ не в усіх — зокрема виникали проблеми через авторизацію із підтвердженням в мобільному банкінгу.

Пропускна здатність в моєму ТЦК така, що приходити займати чергу треба о 6 ранку. Здається авторизуватись для оновлення даних теж треба на світанку ) Хто крайній на авторизацію в Резерв+? Я буду за вами 🤝 pic.twitter.com/jZ75AG5b0W — Den Sudi…🏗️ (@sudilkovsky) May 18, 2024

Скачав Резерв+, а зайти не зміг.

Дякую, дуже дякую. pic.twitter.com/JMVAywiH4a — Мобілізований бджіл (@Geschichters) May 18, 2024

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В Міноборони заявили, що «застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати», тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно:

«Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі».

За 10 годин роботи Резерв+ попри часткові збої зареєструвалося 150 тисяч громадян, і ще сотні запитів, кажуть в Міноборони, перебувають у черзі.

Нагадаємо, що відсьогодні в Україні набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.

Зазначається, що застосунок Резерв+ дозволить оперативно оновити дані та надасть доступ до інформації у реєстрі Оберіг, яка відобразиться після заповнення полей. Там також буде доступний QR-код, який зможуть відсканувати відповідні представники влади та отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Завантажити застосунок Резерв+ можна в App Store та Google Play. Також для оновлення даних можна звернутися напряму у ЦНАП або ТЦК.