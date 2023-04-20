Як Twitter, але без Маска. Децентралізований застосунок Bluesky від Джека Дорсі вийшов на Android

Bluesky, децентралізована альтернатива Twitter, вже доступна для завантажень на пристроях Android (у лютому застосунок з’явився в App Store) — щоправда, як повідомляє The Verge, скористатися нею можна все ще лише за попереднім запрошенням.

Курс QA “Я нічого не робив, воно само зламалося?”. Перетвори цю суперсилу на свою роботу Почати

Скриншоти застосунку демонструють програму, яка зовнішнім виглядом дуже нагадує Twitter, та й деякі можливості дублюють функції соцмережі Ілона Маска. Bluesky дозволяє шукати інших користувачів і відстежувати їх оновлення, створювати публікації та додавати медіа тощо. Наразі застосунок функціонує як бета-версія, тому має обмежену кількість користувачів (близько 25 000) і в ньому відсутні такі функції, як DM.

Проєкт виник у Twitter у 2019 році, а торік децентралізована соцмережа виділилась в окрему компанію — керівники зазначили, що «незалежність важлива для успіху проєкту». Сам Джек Дорсі (колишній генеральний директор Twitter) увійшов до складу ради директорів Bluesky.

Застосунок працює на основі протоколу соцмережі з відкритим кодом, який називається Authenticated Transfer Protocol або «AT Protocol». В описі до програми вказано, що Bluesky — це «соціальна мережа», яка об’єднує окремі мережі в єдиному центрі. AT Protocol побудований на основі чотирьох головний ідей: мобільність акаунту, алгоритмічність, продуктивність та взаємодія. Передбачається, що така структура дозволить користувачам легко переносити дані свого облікового запису до іншого постачальника Bluesky, а також ефективніше контролювати контент, який ви бачите.

Керівники проєкту наголошують, що програма створена, щоб дозволити користувачам вирішувати, що вони хочуть бачити та як використовувати соціальні мережі.

«Для розробників відкритий ринок алгоритмів надасть свободу експериментувати та публікувати алгоритми, якими зможе користуватися кожен. Користувачам можливість налаштування каналу дозволить контролювати їхній найцінніший ресурс: увагу», — написав минулого місяця генеральний директор Bluesky Джей Ґрабер.

Ґрабер каже, що необхідно розібратися з модерацією, перш ніж програма відкриється для громадськості: «Ми хотіли з самого початку поставити у пріоритет безпеку користувачів».

Курс Мікросервісна архітектура Курс, який навчить «ділити» одну велику систему на кілька Хочу в IT!

Engadget припускає, що застосунок використовуватиме «суміш автоматичної фільтрації та модерації на рівні сервера, керованої адміністраторами».