Децентралізована альтернатива Twitter. Застосунок Bluesky від Джека Дорсі вже доступний в App Store (поки лише за запрошенням)

Скриншоти застосунку Bluesky в App Store демонструють програму, яка зовнішнім виглядом дуже нагадує Twitter.

Bluesky — це проєкт, який підтримує співзасновник і колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі. Застосунок працює на основі протоколу соцмережі з відкритим кодом, який називається Authenticated Transfer Protocol або «AT Protocol». В описі до програми вказано, що Bluesky — це «соціальна мережа», яка об’єднує окремі мережі в єдиному центрі.

AT Protocol побудований на основі чотирьох головний ідей: мобільність акаунту, алгоритмічність, продуктивність та взаємодія. Передбачається, що така структура дозволить користувачам легко переносити дані свого облікового запису до іншого постачальника Bluesky, а також ефективніше контролювати контент, який ви бачите.

Початково застосунок Bluesky був доступним у приватній бета-версії для розробників у жовтні, але нині компанія, схоже, хоче розширити тестування на користувачів пристроїв iOS. Охочі можуть приєднатися до списку очікування, однак коли застосунок стане загальнодоступним не повідомляється.

Проєкт виник у Twitter, і після поглинання соцмережі Ілоном Маском, виникало занепокоєння щодо майбутнього Bluesky. Однак торік децентралізована соцмережа виділилась в окрему компанію — керівники зазначили, що «незалежність важлива для успіху проєкту». Сам Дорсі увійшов до складу ради директорів Bluesky.

Судячи зі скриншотів, опублікованих в App Store, і тих, які включені в статтю TechCrunch, Bluesky має окремі вкладки для домашньої сторінки, пошуку, сповіщень та ретвіту. В окремій нашій статті можна ознайомитись з іншими альтернативами Twitter.

Джерело: The Verge