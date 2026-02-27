banner
Брати чи ні? Українець запустив онлайн-сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою

Катерина Левицька

Брати чи ні? Українець запустив онлайн-сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою
Samsung Galaxy S24 Ultra / Depositphotos

Український розробник Ярослав Подорванов запустив інструмент, який допоможе власникам смартфонів виявити проблеми пристрою ще до фактичної покупки.


Як це працює? Без ШІ, власне, не обійшлось. Ви просто вводите назву свого потенційного нового смартфону на сайті, а він шукає проблеми, описані у відгуках на Reddit. Доступні три поля введення: для назви смартфона, країни та промту для пошуку, який генерується сайтом. Поки відгуки доступні для обмеженої кількості моделей, однак є серії Samsung S23-24, iPhone 14-15, Pixel 7A та 8, а також з десяток інших.

Брати чи ні? Українець запустив сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою

Розробник пише, що вирішив створити сайт після того, як сам помилився з покупкою гаджету.


“Сайт створив після того, як обпікся зі смартфоном Samsung Galaxy A36 через наявність застосунку AppCloud, який поводиться як троян. Ця проблема є поширеною й відомою для смартфонів Samsung”, — пише Подорванов на Reddit. “Зараз вам потрібно цілеспрямовано гуглити конкретні проблеми, й навряд чи ви знайдете саме ті, які стануть для вас вирішальними, щоб відмовитися від покупки. Імовірніше, ви знайдете якісь компліментарні “проблеми” від блогерів”.

Для створення сайту українець із допомогою ChatGPT написав велике ТЗ, яке вже далі передав Gemini, Claude, Copilot та знову ChatGPT. Кожен запропонував власний варіант, але краще відзначився саме ШІ Google. Загалом процес зайняв не більше 4-х годин.

Сайт має відкритий код, а на GitHub доступний промпт, за допомогою якого він був створений. Розробник наголошує, що проєкт некомерційний, тому передбачений для роботи в безплатному форматі, без сервера та його подальшої підтримки.

“Тому, якщо робити якесь динамічне превʼю смартфона, то потрібне API, а якщо статичне — треба регулярно оновлювати картинки на сайті”.

Раніше ми писали про українця, який запустив сайт Ratingo з “реальними” топами серіалів, а також про розробника, що створив повну карту українського YouTube.

Джерело: dev.ua

