Видавець Rolling Stone та Variety позивається до Google через AI Overviews: "Захистити журналістику як джерело правди"

Penske Media (PMC), котрій належать видання Rolling Stone, Hollywood Reporter, Variety, Billboard, Deadline та інші, першою з великих компаній позивається до Google AI Overviews.

Корпорація звинувачує Google у незаконному використанні контенту видавців новин для створення резюме на основі штучного інтелекту, котрі шкодять їхньому бізнесу. Позов Penske є першим, спрямованим проти Google та її материнської компанії Alphabet через показ згенерованих штучним інтелектом резюме у пошуку.

Якщо коротко, огляди штучного інтелекту позбавляють користувачів необхідності переходити за посиланням на сайти — після того, як вони вже отримали відповідь на своє запитання. Інтернет-видання помітно втрачають перегляди, котрі складають основу їхнього прибутку. Також AI Overviews, як і ніші текстові матеріали ШІ, схильні до “галюцинацій”, які можуть спотворити інформацію та дезінформувати читача.

“Як провідний світовий видавець, ми маємо обов’язок захищати найкращих журналістів PMC та відзначену нагородами журналістику як джерело правди. Крім того, ми маємо відповідальність активно боротися за майбутнє цифрових медіа та зберігати їхню цілісність, а все це перебуває під загрозою через нинішні дії Google”, — заявив генеральний директор Джей Пенске.

Зокрема, Penske звинувачує Google “використання своєї монополії, щоб примушувати PMC дозволити Google перепублікувати контент PMC в оглядах штучного інтелекту” та використовувати ці дані для навчання своїх моделей штучного інтелекту. У позові йдеться, що хоча Penske Media дозволяє Google сканувати свої вебсайти “в обмін на доступ до трафіку”, що є “фундаментальною угодою для підтримки виробництва контенту відкритого комерційного Інтернету”, Google нещодавно “почав пов’язувати свою участь у цій угоді з іншою активністю, на яку PMC та інші видавці добровільно не погоджувалися”. За словами медіагіганта, відмовитися від цього означає повністю видалити себе з пошуку Google, що було б руйнівним для будь-якого сайту.

“Як умову індексації контенту видавців для пошуку, Google тепер вимагає від видавців також надавати цей контент для інших цілей, які канібалізують або запобігають перенаправленням з пошуку”, — стверджує судова скарга.

Penske спостерігає “значне зниження кількості кліків із пошуку Google з моменту початку впровадження оглядів штучного інтелекту”. Це означає зменшення доходів від реклами, а також загрожує доходам від підписки та партнерських програм: “Ці потоки доходів залежать від того, що люди фактично відвідують сайти PMC”.

Речник Google Хосе Кастаньєда заявив, що огляди штучного інтелекту роблять пошук Google кориснішим і створюють “нові можливості”.

“Щодня Google спрямовує мільярди кліків на сайти в Інтернеті, а огляди штучного інтелекту спрямовують трафік на більшу різноманітність сайтів. Ми будемо захищатися від цих безпідставних претензій”, — відповів Кастаньєда.

Хоча Google відкидає твердження, що огляди ШІ зменшують трафік для видавців, у позові йдеться, що “Google не надав жодної перевіреної конкурентної інформації щодо трафіку пошукових рефералів”.

