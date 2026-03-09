Копірайт — лише для людей: Верховний Суд США відмовив “ШІ-художникам” у авторському праві

Depositphotos

Найвищий суд США відмовився розглядати питання авторського права на згенероване ШІ зображення. Це завдає нищівного удару тим, хто стверджує, що ШІ-мистецтво повинно мати право на “копірайт” так само, як роботи, створені людиною.





Підтримувачі генеративного штучного інтелекту кажуть, що технологія значно знизила бар’єри входу у світ мистецтва, дозволяючи практично будь-кому з доступом до інтернету придумувати якісні пейзажі, портрети, ескізи та комікси — все без жодного таланту взагалі. Натомість, критики кажуть, що це найнижчий спільний знаменник людського вираження, що делегує роздутий алгоритм, який пожирав матеріали з авторським правом, водночас експлуатуючи людських художників, які досі не отримали справедливої винагороди за те, що їхню життєву працю кинули в ШІ-дровокол.

Емоційні дебати переросли у тривалу юридичну боротьбу, де деякі намагаються підтвердити легітимність ШІ-згенерованого мистецтва, стверджуючи, що воно підлягає авторському праву. Але ці зусилля зіткнулися з серйозною перешкодою у вигляді недавнього рішення Верховного суду. У 2022 році, незадовго до того, як генеративні ШІ-інструменти з тексту в зображення, такі як Midjourney, стали мейнстрімом, Офіс США з авторських прав відхилив запит комп’ютерного вченого Стівена Тейлера на авторське право на створене його ШІ-генератором зображення під назвою “A Recent Entrance to Paradise”. Після кількох років судових процесів, включно з апеляцією, суддя окружного суду США постановив, що робота не може бути захищена, оскільки не має людського творця, і згодом це рішення було підтверджено у 2025 році — і справа нарешті дійшла до Верховного суду США. Але він, як повідомляє Reuters, теж відмовив у розгляді справи.

“Хоча Закон про авторське право не визначає термін “автор”, численні положення закону чітко показують, що цей термін стосується людини, а не машини”, — повідомила адміністрація Трампа у заяві Reuters.

Це особливо складна ситуація, враховуючи, що компанії, що працюють з ШІ, замішані в низці позовів щодо начебто порушення авторських прав. Наприклад, генератор зображень Midjourney був позиваємий Warner Bros. Discovery минулого року. Художники також подали позов у 2024 році проти Google після того, як виявили, що їхні роботи були зібрані компанією для навчання ШІ. OpenAI ChatGPT та додаток для генерації відео Sora також можуть легко використовуватися для створення зображень і відео з персонажами, що захищені авторським правом.





Це не зупинило низку ентузіастів ШІ, включно з Тейлером, які все ще намагаються отримати авторські права на свої ШІ-згенеровані роботи. Дехто з них навіть доходив до того, що жалілися, що їхні підказки (prompts) плагіатяться іншими “художниками”. Окрім спроби отримати авторські права на свої твори, Тейлер також подавав заявки на патенти на контейнер для їжі і маяк для пошуку і порятунку у 2018 році, стверджуючи, що він не є винахідником, а що винайшла це машина ШІ, яку він назвав DABUS. Офіс США з патентів та торговельних марок відхилив ці заявки, а Верховний суд також відмовився розглядати його аргумент, згідно з Reuters.

Джерело: Futurism