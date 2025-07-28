Новини Софт 28.07.2025 comment views icon

Бос OpenAI: розмови з ChatGPT можуть використати в суді, як доказ

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Бос OpenAI: розмови з ChatGPT можуть використати в суді, як доказ
Сем Альтман в подкасті This Past Weekend

Бос OpenAI попереджає користувачів бути обережнішими з тим, що вони запитують в ChatGPT — листування можуть використати проти вас в суді.

Сем Альтман під час розмови в подкасті This Past Weekend визнав, що листування з ШІ — це не те саме, що розмова з лікарем, криміналістом або юристом. І жодна «адвокатська таємниця» тут не працює.

«Якщо ти спілкуєшся з ChatGPT про свої найделікатніші речі, а потім виникає судова справа, нас можуть зобов’язати надати ці дані», — каже Сем Альтман.

Його заява виникла не на порожньому місці: на початку червня OpenAI зобов’язали зберігати всі історії чатів — навіть ті, які користувачі видалили вручну. Це частина судової тяганини, де компанію звинувачують у порушенні авторських прав. Попри подані апеляції, суд відмовився скасовувати це рішення.

Керівник OpenAI вважає, що ця серйозна проблема потребує змін на рівні законодавства. Проте суддя Она Вон, яка винесла рішення, не погоджується з аргументами захисту щодо стеження. Вона пояснила, що наказ про зберігання чатів потрібен лише для конкретних випадках в суді — і це нібито не можна прирівнювати до системного стеження. Тому треба тримати в голові, що цей прецедент можуть використати в інших країнах — не тільки в США, а й по всьому світу.

І навіть сам Альтман визнає: йому некомфортно користуватися деякими ШІ-інструментами. Не тому, що не довіряє технологіям — він хоче заздалегідь убезпечити себе від того, щоб хтось не використав особисту інформацію проти нього. Він також застеріг: без чітких меж у законах уряди можуть заходити надто далеко. Так, він погоджується на деякі компроміси заради безпеки — наприклад, боротьби з тероризмом. Але наголошує, що історія знає чимало прикладів, коли влада переходила межу.

Тож поки закони не на стороні захисту приватності користувачів — краще двічі подумати, перш ніж ділитися з ШІ чимось особистим. Та і не варто запитувати щось провокативне. У цьому випадку навіть гуглити не так безпечно — вкладки інкогніто насправді лише «ширма».

Джерело: This Past Weekend

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