Depositphotos

У позові Ілон Маск від імені xAI стверджує, що змова між Apple та OpenAI знижує шанси інших застосунків штучного інтелекту потрапити на iPhone та бути успішними.

Маск здійснив свою погрозу та подав до суду на Apple та OpenAI через ймовірну змову. Раніше технологічний мільярдер в X звинуватив виробника iPhone у поведінці, яка нібито заважає чесній конкуренції компаній штучного інтелекту на платформі.

“Ексклюзивна угода Apple та OpenAI зробила ChatGPT єдиним генеративним чат-ботом зі штучним інтелектом, інтегрованим в iPhone. Це означає, що якщо користувачі iPhone хочуть використовувати генеративний чат-бот зі штучним інтелектом для ключових завдань на своїх пристроях, у них немає іншого вибору, окрім як використовувати ChatGPT, навіть якщо вони воліють використовувати більш інноваційні та креативні продукти, такі як Grok від xAI”, — йдеться у скарзі.

Також позов звинувачує Apple у зменшенні пріоритету на iPhone конкурентних застосунків ШІ, заниженні їхнього положення у рейтингу App Store та затягуванні перевірки, необхідної для потрапляння на платформу. 9to5Mac зазначає, що як докази xAI наводить рейтинги App Store та статті у пресі (що здається крихкою доказовою базою).

Ймовірною причиною незадоволення Маска міг бути той факт, що протягом останніх кількох днів, попри запуск нових функцій та безплатний доступ до застосунку Grok 4 для всіх користувачів, застосунок xAI посів лише п’яте місце в загальному заліку та друге місце в категорії «Продуктивність» в App Store. Також на момент глобального виходу оновлення застосунок не з’явився в магазині. Раніше Apple відповіла на публікації Маска на X щодо конкуренції програм ШІ.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

“App Store розроблено справедливим та неупередженим. Ми представляємо тисячі застосунків за допомогою діаграм, алгоритмічних рекомендацій та курованих списків, відібраних експертами за об’єктивними критеріями. Наша мета — забезпечити безпечне відкриття для користувачів та цінні можливості для розробників, співпрацюючи з багатьма, щоб підвищити видимість застосунків у категоріях, що швидко розвиваються”.

Вочевидь, позов ігнорує той факт, що у січні цього року застосунок DeepSeek посів перше місце в App Store. Apple неодноразово натякала на можливість додавання інших засобів штучного інтелекту до помічника Siri. На WWDC 2024 Крейг Федерігі заявив, що компанія вивчає можливість додавання інших моделей, як Google Gemini. На WWDC 2025 Apple випустила нову версію застосунку для кодування Xcode, яка підтримує інтеграцію з продуктами Anthropic, поряд із ChatGPT.