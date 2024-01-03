Новини WTF 03.01.2024 о 13:05 comment views icon

Британська поліція вперше розслідує зґвалтування неповнолітньої… у метавсесвіті

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Катерина Даньшина

Авторка новин

16-річна дівчина поскаржилась, що її аватар у віртуальній грі зґвалтувала група чоловіків, та каже, що зазнала моральних ушкоджень, «‎схожих на ті, шо отримують жертви в реальному житті».

«Зафіксовано емоційний та психологічний вплив на жертву, який є більш тривалим, ніж будь-які фізичні ушкодження», — сказав офіцер поліції виданню Daily Mail.

Нинішнє законодавство Великої Британії визначає сексуальне насильство як «‎фізичний дотик із сексуальним посилом без згоди особи», тож розслідування віртуальної наруги може зіткнутися з певними складнощами.

Дехто також вже ставить питання про те, чи слід поліції використовувати свій час та обмежені ресурси на розслідування злочинів у метавсесвіті, хоча міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі став на захист цієї справи.

«Ми говоримо про дитину, яка пережила сексуальну травму. І це матиме значний психологічний ефект. Ми повинні бути дуже обережними, нехтуючи цим».

Він також додав, що бажання зґвалтувати аватар дитини у віртуальному середовищі, цілком може проявитися й у реальному житті.

Ієн Крітчлі, керівник відділу захисту дітей і розслідування жорстокого поводження в Раді керівників національної поліції, повторив слова Клеверлі, і додав, що метавсесвіт створює «шлюз» для хижаків, що потребує еволюції законів і методів розслідування для поліції.

З моменту запуску Horizon Worlds — безплатної VR-гри Meta — вже надходило кілька повідомлень про віртуальні сексуальні злочини, однак жодного реального судового переслідування до цього моменту не було.

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