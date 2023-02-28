Відбувся перший суд у метавсесвіті — на віртуальному слуханні аватари судді, поліції та транспортної профспілки 2 години вирішували реальну суперечку

Колумбія стала першою країною, яка провела судове засідання у метавсесвіті. На двогодинному слуханні були присутні аватари судді та учасників суперечки щодо дорожнього руху, повідомляє Reuters.

«Це було реальніше за відеодзвінок», — прокоментувала суддя Марія Кіонес Тріана, назвавши метавсесвіт «дивовижним».

Засідання було проведене у Horizon Workrooms — платформі, яка дозволяє командам збиратися разом через віртуальний робочий простір. Суд розглядав суперечку між регіональною транспортною профспілкою та поліцією. За словами Кіонес, слухання і надалі будуть проводити частково реально, частково у метавсесвіті.

«Це академічний експеримент, щоб показати, що це можливо… але якщо всі погоджуються, ми можемо продовжувати робити таке далі», — додала вона.

У той час як судові процеси все частіше переходять на відеозустрічі через Zoom і Google Meet, мало хто експериментував із метавсесвітом. Ранні приклади інтерв’ю та зустрічей у метавсесвіті висміювалися через часто незграбні мультяшні візуалізації.

З усім тим, судовий процес в Колумбії, який відбувся 15 лютого, транслювався на Youtube та пройшов без особливих збоїв, за винятком деяких запаморочливих поворотів камери та спотворених рухів. Кіонес підтвердила конституційну легітимність віртуального суду, але визнала, що експеримент викликав невдоволення у 70% глядачів. Власне, можете подивитися і оцінити це самі:

Хуан Девід Гутьєррес, професор публічної політики в Університеті Росаріо, зазначив, що використання метавсесвіту в судових процесах має пройти довгий шлях.

«Для цього потрібне апаратне забезпечення, яке є у небагатьох людей. І це викликає запитання щодо доступності правосуддя та рівності», — сказав він Reuters.

Кіонес погодилася, що потрібно обговорити витрати та доступність, але наголосила на корисності віртуального процесу у випадках, коли учасники суперечки не бажають зустрічатися одне з одним у реальності.

Гутьєррес сказав, що таким чином судді в Колумбії шукають способи полегшити перевантажену судову систему країни:

«Ми створюємо ілюзію, що технологія робить деякі речі ефективнішими, але іноді це навпаки».

Meta вклала чимало коштів в технологію метавсесвіту, але поки це не принесло фінансового успіху: збитки підрозділу Reality Labs склали колосальні $4,3 мільярда у четвертому кварталі та майже $14 мільярдів за весь рік. Попри це, генеральний директор компанії Марк Цукерберг пообіцяв ще більше інвестувати у метавсесвіт.