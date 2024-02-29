Битвами в Helldivers 2 керує реальна людина — розробник Arrowhead на ім’я Джоел

Співробітник студії керує галактичною війною і може втрутитися в перебіг будь-якої битви різними способами: наприклад, у певний момент відправити підкріплення Автоматонів.

«У нас є справжня людина з посадою Game Master», — сказав генеральний директор Arrowhead Йохан Пілестедт в інтерв’ю PC Gamer. «Його звуть Джоел, і він дуже серйозно ставиться до своєї роботи».

Гра Helldivers 2 про космічних штурмовиків (елітних Пекельних десантників), інопланетних тарганів (жуків Термінідів) і кровожерливих роботів Автоматонів, вийшла 8 лютого одночасно на ПК і PS5. Нині корпоративний фантастичний шутер Arrowhead утримується в топі продажів і продовжує ставити рекорди в Steam — у ніч проти 21 лютого проєкт взяв планку у 457,6 тис. одночасних гравців та увійшов за цим показником в топ-20 ігор за всю історію Steam.

Пілестедт в інтерв’ю зазначає, що головним джерелом натхнення для Arrowhead слугувала Dungeons and Dragons — студія прагне відтворити спільне оповідання настільних ігор у Helldivers 2, визнаючи відмінності між розробкою кампанії для невеликої групи та мільйонів гравців.

«Це той самий формат, коли ви створюєте його для мільйонів гравців, просто ви не можете бути настільки особистим з кожною людиною. Але ви все одно можете робити ті самі повороти».

Ці повороти, як поясняла Arrowhead, можуть включати такі деталі, як надання певному гравцю доступу до спеціальної стратегії в середині місії, щоб «оживити» ситуацію, але також поширюються на більші наративні події галактичної війни (наприклад, коли через тиждень після запуску, наступальна кампанія проти Термінідів була перервана вторгненням Автоматонів на протилежному кінці галактики).

3D-художник. старт у GameDev. Онлайн-курс про те, як стартувати й куди розвиватися в геймдеві. Приєднатися

Студія зазначає, що має «прогнози» щодо того, як буде розгортатися війна, і розробила «стандарти», які, на її думку, будуть значущими, хоча насправді історія змінюватиметься залежно від поведінки гравців.

«Були раптові моменти, коли, одна планета була занадто легкою, а інша — надто складною, і Джоелу доводилося вставати серед ночі, щоб дати Автоматонам трохи підкріплення, щоб гравці не взяли планету надто швидко», — сказав Пілестедт.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!