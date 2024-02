Максимальний онлайн Helldivers 2 в Steam сягнув майже 460 тис. одночасних гравців — шутер увійшов в топ-20 за весь час

Сервера Helldivers 2 тріщать по всіх швах через надмірне навантаження — попри все нова гра Arrowhead утримується в топі продажів і продовжує ставити рекорди в Steam. Так, у ніч проти 21 лютого проєкт взяв планку у 457,6 тис. одночасних гравців та увійшов за цим показником в топ-20 ігор за всю історію Steam.

Helldivers 2 відзначилася новим досягненням через кілька годин після виходу патчу для підвищення стабільності серверної інфраструктури. За останню добу кооперативний шутер Sony залишив позаду Sons of the Forest (414,3 тис.) та Among Us (447,5 тис.), і вже дихає в спину наступним конкурентам: Capcom Arcade 2nd Stadium (463,9 тис.), Life is Strange 2 (468,7 тис.) та Fallout 4 (472,9 тис.).

Як вже неодноразово писалося, сама Helldivers 2 щедро просякнута сатирично-ностальгічною атмосферою фільму «Зоряний десант» Пола Верховена, тож не дивно, що глядачі на усій цій ностальгії кинулися переглядати знову культове SciFi кінця 90-х. Власне, на хвилі хайпу робота Пола Верховена помітно піднялася в рейтингу найпопулярніших фільмів на IMDb — за останні кілька днів фільм про винищення гігантських інопланетних комах заради порятунку Землі піднялася з 583 на 164 місце.

На тлі проблем зі стабільністю творчий директор Arrowhead Game Studios Йохан Пілестедт порадив гравцям поки не поспішати з купівлею Helldivers 2, якщо вільних коштів не вистачає, і дочекатися, коли розробники достатньо збільшать максимальну місткість серверів. На тлі труднощів з доступом рейтинг Helldivers 2 у Steam впав нижче 70% — наразі він становить 68% на основі 108 тис. рецензій гравців.

Якщо раптом проґавили, наш огляд Helldivers 2, де ми детально розповідали, що такого особливого у продовженні оригінальної Helldivers 2015 року.

Business Analysis in IT. Опануйте високооплачувану IT-професію, навчіться на основі даних виявляти проблеми бізнесу та знаходити рішення для зростання. Реєстрація на курс

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!