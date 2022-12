Google VS чатботи. Як ChatGPT та інші стартапи переосмислюють онлайн-пошук в епоху ШІ

Новий ШІ-інструмент від OpenAI ChatGPT пропонує потенційну нову модель для онлайн-пошуку: чатбот з легкістю відповідає на складні запитання (будь-то політологія чи комп’ютерне програмування), одразу даючи докладні відповіді. Користувачі, які шукають інформацію в Google, навпаки повинні детально просканувати сторінки з результатами, доки знайдуть необхідний їм варіант.

Google довгий час був фактично недоторканним у сфері пошуку, але кілька стартапів (деякі засновані колишніми працівниками Google) вважають, що це з часом зміниться. Вони кажуть, що вже зараз відбувається перехід від пошуку за ключовими словами до пошуку на основі великих мовних моделей, які аналізують величезні текстові бази даних, щоб розвинути здатність розуміти запитання користувачів і надавати прямі відповіді. Це якраз та технологія, яку ChatGPT використовує для створення швидкої відповіді.

Деякі з технологічних проривів, що лежать в основі великих мовних моделей, були створені у власних дослідницьких лабораторіях Google. Але працівники, які звільнились останніми роками та заснували власні стартапи або приєдналися до інших, кажуть, що компанії може бути важко повністю використати потенціал технології. Здебільшого через те, що її бізнес-модель, у якій реклама відображається поруч із результатами пошуку, є надто прибутковою, щоб її руйнувати.

Google отримав 54,48 мільярда доларів доходу від реклами в останньому кварталі, що становить 78,9% валових продажів. Пошукова реклама була найбільшою рушійною силою для цього.

Утім великі мовні моделі мають власні недоліки. ChatGPT до прикладу може надати неточну інформацію, яка виглядатиме переконливо, а також не вказує джерел, звідки дані отримані. Google своєю чергою може скеровувати користувачів на сайти, які поширюють дезінформацію, але надавати фейк як єдиний правильний варіант – це принципово інша та ризикованіша справа.

У заяві OpenAI сказано, що ChatGPT не включає дані з Інтернету у свої відповіді, а поточна версія чатбота працює на стадії тестування — щоб надалі розробити моделі, які є “безпечнішими, надійнішими та кориснішими”.

Google у 1998 році представив свою пошукову систему Google, яка працює на основі фірмового алгоритму PageRank, що вимірював важливість кожного вебсайту за тим, як часто інші сайти посилаються на нього. Інструмент швидко став домінувати серед інших схожих ресурсів і розмаїття запитів та результатів, які Google Пошук міг надати, не мало собі рівних. ChatGPT, навпаки, навчається на наборі даних, який містить обмежену до 2021 року інформацію.

Останніми роками Google додав нові можливості: як от пошук через камеру смартфона по зображенню чи комбінований пошук (текст + зображення). Компанія використовує великі мовні моделі для розуміння запитів, а також включила цю технологію у свої “вибрані фрагменти”, які висвітлюють ключову інформацію на сторінках результатів пошуку.

Google, у якого є доступ до великої кількості даних і обчислювальних ресурсів, здається має все необхідне для виконання передової роботи з ШІ. Проте інженери, які там працюють, часто прагнуть рухатися швидше, тож компанія стикається з відтоком цих кадрів. У 2017 році спеціалісти Google опублікували статтю “Увага — це все, що вам потрібно”, у якій представили концепцію систем, які допомагають моделям ШІ зосереджуватися на найважливіших частинах інформації в даних, які вони аналізують. Огляд профілів LinkedIn показує, що з восьми авторів статті всі, крім одного, перейшли до інших стартапів, а принаймні п’ять заснували власні ШІ-підприємства.

Пол Буххейт, колишній співробітник Google, який створив Gmail, написав у серії дописів у Twitter, що компанія знаходиться “за рік чи два до повного краху”.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.

Even if they catch up on AI, they can’t fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj

— Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022