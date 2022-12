ChatGPT — новий чатбот OpenAI — настільки переконливий, що може з легкістю обманювати людей

Соцмережі вибухнули на минулому тижні після запуску ChatGPT — бота, що генерує речення, які надзвичайно точно імітують справжню прозу, написану людьми. ШІ-бота просили створювати рецепти коктейлів, писати тексти пісень та сценарії.

ChatGPT також вміє переконливо відповідати на додаткові питання, які логічно пов’язані із попередніми, що своєю чергою починає хвилювати користувачів — як надалі можна відрізнити тексти бота від творінь реальної людини? Цього понеділка Stack Overflow (сайт запитань/відповідей для програмістів) тимчасово заборонив користуватись текстами ChatGPT. Модератори зазначили, що відповідей, згенерованих ботом, чимало, і вони “суттєво шкодять” сайту.

Річ у тому, що тексти, згенеровані ботом, надзвичайно точні й відрізнити їх від людських практично неможливо. OpenAI, схоже, доведеться знайти спосіб позначати такий вміст як “створений програмним забезпеченням”.

Арвінд Нараянан, професор інформатики Принстонського університету, випробував чат-бот на основні питання інформаційної безпеки в день його випуску.

People are excited about using ChatGPT for learning. It’s often very good. But the danger is that you can’t tell when it’s wrong unless you already know the answer. I tried some basic information security questions. In most cases the answers sounded plausible but were in fact BS. pic.twitter.com/hXDhg65utG

— Arvind Narayanan @[email protected] (@random_walker) December 1, 2022