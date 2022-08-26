Google відкрив запис на розмову з ШІ-чатботом LaMDA 2

Цього року Google презентувала AI Test Kitchen – застосунок для Android, який дозволяє користувачам спілкуватися з одним зі своїх найпросунутіших чат-ботів зі штучним інтелектом, LaMDA 2.

Сьогодні компанія відкриває реєстрацію для раннього доступу. Після реєстрації за посиланням бажаючі смогут загрузить приложение и начать общаться. зможуть завантажити програму та почати спілкуватися. Поки що така можливість є лише у США.

Застосунок має три режими, кожен із яких призначений для тестування окремих аспектів функціональності системи.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Уяви це» просить користувачів назвати реальне або уявне місце, яке потім опише LaMDA опише (тест полягає в тому, чи буде опис LaMDA відповідати реальності)

«Розкажи про це» пропонує розмовну підказку (наприклад, «поговорити з тенісним м’ячем про собаку») з наміром перевірити, чи зможе ШІ дотримуватися теми

«Зроби список» просить користувачів визначити будь-яке завдання або тему, щоб побачити, чи може LaMDA розбити її на підтеми. Наприклад, якщо сказати “Я хочу посадити город”, відповідь може включати пункти “Що ви хочете вирощувати?”, “Полив та догляд” тощо

Цікаво було б порівняти результати Google та Meta – остання застосовує менше обмежень для взаємодії з BlenderBot. Це означає, що можливість незручних висловлювань віртуального співрозмовника знижується.

Джерело: The Verge