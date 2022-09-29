Google додасть підтримку понад 70 мов для мультипошуку та запроваджує нові функції у пошук на мобільних пристроях

Компанія Google оголосила, що її інструмент мультипошуку, який дозволяє виконувати пошук як за зображенням, так і текстом, в найближчі кілька місяців буде розширено на більш ніж 70 мов світу.

Мультипошук призначений для спрощення пошуку речей, які буває складно описати, використовуючи лише текст. Наприклад, коли користувач бачить куртку, що сподобалася, і хоче знайти її в іншому кольорі. Завдяки мультипошуку можна відкрити Google Lens у застосунках Google для Android або iOS, сфотографувати куртку, ввести бажаний колір та здійснити пошук.

Спочатку мультипошук було запущено у квітні у вигляді бета-версії тільки для США. В цей час він доступний у всьому світі англійською мовою. Тепер Google має намір суттєво розширити перелік мов, що підтримуються.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Також Google повідомила про розширення функціональних можливостей мультипошуку. Нова функція «мультипошук поруч зі мною» дозволить знаходити речі локально. Наприклад, користувач зможе шукати певну страву у прилеглих ресторанах. Ця функція з’явиться у США цієї осені.

Додатково Google покращує інші можливості пошуку. Так, застосунок Google для iOS починає показувати ярлики під панеллю пошуку для виклику додаткових функцій, наприклад перекладу тексту за допомогою камери або розпізнавання пісні. У застосунку для Android ці можливості з’являться незабаром. Разом з тим, планується додати інструменти для більш детального вивчення теми. Коли користувач вводить пошуковий запит, Google пропонуватиме ключові слова та параметри теми, на які можна натиснути, щоб деталізувати запит. Ця функція буде запущена англійською мовою в США для мобільних пристроїв протягом найближчих місяців.

Нарешті, у результатах пошуку з’являтимуться наочніші результати. Наприклад, при пошуку інформації про місто може з’являтися інформація про прогноз погоди та відео, знятих у цьому місті. Це нововведення також з’явиться найближчими місяцями на мобільних пристроях в США англійською мовою.

Джерело: The Verge