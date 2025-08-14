ChatGPT повертає вибір моделей, але не все так просто

Знову можна обрати "дружню" модель GPT-4o замість "офісної" GPT-5 / OpenAI в X

Минулого тижня OpenAI запустила нову модель ШІ GPT-5, хоча не всім користувачам вона прийшлася до душі. Багато хто скаржився, що версія GPT-5 втратила творчість та індивідуальність та стала нагадувати офісного клерка. У відповідь на ці скарги компанія пообіцяла зробити можливість вибору улюбленої моделі. І тепер OpenAI додала до ChatGPT нову можливість — обирати між кількома варіантами GPT-5, а також повернула модель GPT-4o для платних користувачів за замовчуванням.

Генеральний директор компанії Сем Альтман у публікації на X розповів, що тепер користувачі бачать у селекторі моделей три режими GPT-5: Auto, Fast та Thinking.

Auto — це універсальний варіант, який сам визначає, коли потрібна швидка відповідь, а коли варто задіяти більше обчислювальних ресурсів для глибшого аналізу.

Fast робить акцент на швидкості відповіді, навіть якщо вона буде менш деталізованою. Підійде для коротких запитів, чернеток текстів чи генерації ідей “на льоту”.

Thinking — навпаки, орієнтований на максимально глибоку, аргументовану та розгорнуту відповідь, що потребує більше часу і ресурсів. Ідеальний варіант для складних технічних завдань, роботи з великим кодом чи аналітичних звітів.

На думку Альтмана, більшість користувачів захочуть використовувати режим Auto.

Разом з тим, модель GPT-4o, яку прибрали з виходом GPT-5, тепер знову доступна в меню вибору. Альтман пообіцяв, що в майбутньому, якщо GPT-4o знову плануватимуть прибрати, користувачі отримають своєчасне попередження.

У налаштуваннях вебверсії ChatGPT з’явився перемикач “Показати додаткові моделі”, який відкриває доступ до версій o3, 4.1 та GPT-5 Thinking mini. Окремо зазначається, що версія GPT-4.5 доступна лише підписникам Pro із тарифом $200 на місяць, оскільки вона вимагає значних витрат обчислювальних ресурсів (GPU).

Для моделі GPT-5 Thinking встановили тижневий ліміт у 3000 повідомлень, після чого користувачеві доступна лише версія GPT-5 Thinking mini. Також OpenAI працює над тим, щоб зробити стиль GPT-5 теплішим, але не таким, як у GPT-4o, щоб він залишався приємним для більшості користувачів і водночас ефективним.

Джерело: engadget