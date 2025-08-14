Новини ШІ 14.08.2025 comment views icon

ChatGPT повертає вибір моделей, але не все так просто

Знову можна обрати "дружню" модель GPT-4o замість "офісної" GPT-5 / OpenAI в X

Минулого тижня OpenAI запустила нову модель ШІ GPT-5, хоча не всім користувачам вона прийшлася до душі. Багато хто скаржився, що версія GPT-5 втратила творчість та індивідуальність та стала нагадувати офісного клерка. У відповідь на ці скарги компанія пообіцяла зробити можливість вибору улюбленої моделі. І тепер OpenAI додала до ChatGPT нову можливість — обирати між кількома варіантами GPT-5, а також повернула модель GPT-4o для платних користувачів за замовчуванням.

Генеральний директор компанії Сем Альтман у публікації на X розповів, що тепер користувачі бачать у селекторі моделей три режими GPT-5: Auto, Fast та Thinking.

  • Auto — це універсальний варіант, який сам визначає, коли потрібна швидка відповідь, а коли варто задіяти більше обчислювальних ресурсів для глибшого аналізу.
  • Fast робить акцент на швидкості відповіді, навіть якщо вона буде менш деталізованою. Підійде для коротких запитів, чернеток текстів чи генерації ідей “на льоту”.
  • Thinking — навпаки, орієнтований на максимально глибоку, аргументовану та розгорнуту відповідь, що потребує більше часу і ресурсів. Ідеальний варіант для складних технічних завдань, роботи з великим кодом чи аналітичних звітів.

На думку Альтмана, більшість користувачів захочуть використовувати режим Auto.

Разом з тим, модель GPT-4o, яку прибрали з виходом GPT-5, тепер знову доступна в меню вибору. Альтман пообіцяв, що в майбутньому, якщо GPT-4o знову плануватимуть прибрати, користувачі отримають своєчасне попередження.

У налаштуваннях вебверсії ChatGPT з’явився перемикач “Показати додаткові моделі”, який відкриває доступ до версій o3, 4.1 та GPT-5 Thinking mini. Окремо зазначається, що версія GPT-4.5 доступна лише підписникам Pro із тарифом $200 на місяць, оскільки вона вимагає значних витрат обчислювальних ресурсів (GPU).

Для моделі GPT-5 Thinking встановили тижневий ліміт у 3000 повідомлень, після чого користувачеві доступна лише версія GPT-5 Thinking mini. Також OpenAI працює над тим, щоб зробити стиль GPT-5 теплішим, але не таким, як у GPT-4o, щоб він залишався приємним для більшості користувачів і водночас ефективним.

Apple переходить на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe 26

