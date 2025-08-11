Новини Софт 11.08.2025 comment views icon

Apple переходить на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe 26

Вадим Карпусь

Apple додасть GPT-5 в iOS та macOS

Минулого тижня OpenAI запустила нову модель ШІ GPT-5, хоча не всі користувачам вона прийшлася до душі. Версія GPT-5 вже розгортається в ChatGPT для всіх (але дехто має можливість повернутися до попередньої версії GPT-4o). Також варто зауважити, що значна частина людей користується ChatGPT не через офіційний інтерфейс OpenAI, а через сторонні платформи та інструменти. Одним із найбільших напрямів інтеграції є iOS — операційна система для iPhone, яка дозволяє виконувати окремі запити через GPT-4o. Як повідомляє 9to5Mac, чекати на нову версію цим користувачам залишилося недовго: Apple планує перейти на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 і macOS Tahoe 26.

Apple офіційно не оголошувала дату виходу цих версій ОС, але за останні роки великі оновлення компанія випускала у вересні, тож і цього разу, ймовірно, збережеться така ж стратегія.

Нове покоління GPT уже працює на деяких інших платформах — наприклад, у середовищі програмування GitHub Copilot (у публічній бета-версії) та в універсальному інструменті Microsoft Copilot.

GPT-5, за словами OpenAI, на 80% рідше “галюцинує” (тобто видає неправдиву або вигадану інформацію) та має суттєво оновлену архітектуру, яка змінює підхід до вибору моделей. Наприклад, за замовчуванням GPT-5 автоматично вирішує, чи потрібна для запиту версія, оптимізована для складних логічних міркувань. Безкоштовні користувачі отримують автоматичний вибір системи, тоді як у платних облікових записах ChatGPT є можливість вручну обирати потрібну модель для кожного запиту окремо.

Як саме ця функція працюватиме в iOS — поки невідомо. Є кілька варіантів:

  • GPT-5 може працювати тільки в стандартному (не розширеному для міркувань) режимі;
  • або підтримувати режим з міркуванням (з розширеним логічним аналізом).

Також незрозуміло, чи матимуть платні користувачі в iOS можливість ручного вибору, як у застосунку ChatGPT, чи Apple обмежить їх автоматичними налаштуваннями, подібно до безкоштовних акаунтів.

Слід зазначити, що інтеграція ChatGPT в iOS не є глибокою. У більшості випадків функції великих мовних моделей у iOS та macOS працюють на базі власних моделей Apple під брендом Apple Intelligence. У користувачів є можливість вручну передати запит до ChatGPT лише тоді, коли вбудовані моделі Apple не можуть його коректно обробити.

З погляду обчислювальної потужності GPT-5 значно перевершує будь-яку модель Apple Intelligence. Більшість рішень Apple працюють локально, зберігаючи дані користувача на пристрої, але мають набагато менший обсяг параметрів — приблизно 3 млрд, проти понад 500 млрд у GPT-5. Це означає меншу глибину розуміння контексту, більшу ймовірність помилок та обмежені можливості.

Малоймовірно, що Apple кардинально змінить спосіб інтеграції ChatGPT із GPT-5 у поточному році, однак компанія готує нові кроки в галузі ШІ. Тож у наступних оновленнях операційних систем, наприклад у версіях 2026 року, інтеграція може стати більш гнучкою та функціональною.

Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман

Джерело: arstechnica

