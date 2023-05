«Черепашки-ніндзя», Temple Run, Snake.io, LIMBO+ та інші: Apple додала 20 нових ігор в Apple Arcade

Сервіс Apple Arcade поповнився двадцятьма новими іграми, включаючи нову ексклюзивну гру в рамках франшизи «Черепашки-ніндзя». Серед новинок також значаться класичні ігри, такі як Temple Run та Snake.io.

Так, TMNT Splintered Fate від Paramount Global – це пригодницька гра-рогалик, в якій ви повинні грати різними персонажами, включаючи Леонардо, Мікеланджело, Донателло та Рафаеля, щоб знайти зниклого Майстра Сплінтера. Серед інших проєктів — Words with Friends, подібна до Disney Spellstruck, весела гра під назвою WHAT THE CAR? від творців WHAT THE GOLF?, похмурий платформер-головоломка LIMBO+ від Playdead.

Повний список із 20 нових ігор, доданих до Apple Arcade, виглядає так:

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

WHAT THE CAR? (Triband)

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Chess Universe+ (Tilting Point)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

Playdead’s LIMBO+ (Playdead)

My Town Home – Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Це версії ігор Plus, які доступні без реклами та внутрішніх покупок.

Apple також повідомила, що наприкінці цього місяця вона оновить такі ігри, як Jetpack Joyride 2, Angry Birds Reloaded, LEGO Star Wars: Castaways, Asphalt 8: Airborne+ та Cut the Rope Remastered.

Джерело: techcrunch