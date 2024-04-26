Новини Military Tech 26.04.2024 о 10:44 comment views icon

В Україні схвалюють 93% заявок на зброю, а кількість запитів на місяць зросла майже вдвічі, — Опендатабот

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Андрій Русанов

Автор сайту

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Українці активно подають заявки на отримання зброї, і більша частина з них схвалюється. За вісім місяців, з червня минулого року, коли запрацював Єдиний реєстр вогнепальної зброї, по лютий 2024 надійшло 226 тис. заявок на володіння нею, з них були схвалені 93% — 210 тис.

Кількість заявок на дозвіл володіти зброєю з часом зростає. За три місяці спочатку роботи реєстру надійшло понад 57 тис. заявок, зі схваленням 87%. Наступні п’ять місяців показали зростання кількості заявок до понад 168 тис., з яких схвалили 95%.

93% заявок на зброю схвалюють в Україні

У перші три місяці Єдине вікно було головним джерелом надходження заявок на зброю. За весь час цим способом скористалися понад 65 тис. людей. Втім, пізніше популярність сайту знизилася до 31,1% заяв. Чатбот допоміг надіслати звернення 14 тис. людей, але згодом його доля впала з кожної шостої заявки до 6,9%. Наразі більшість українців звертаються за дозволом на зброю офлайн, це 61,9%.

Єдиний реєстр вогнепальної зброї в електронному вигляді працює з 23 червня. Онлайн можна створити заявку на дозвіл на носіння, зберігання та придбання зброї, продовжити дозвіл, або повідомити про зміну місця проживання, як місця зберігання зброї. Також сервіс надає користувачеві інформацію про зареєстровану на нього зброю.

Джерело: Опендатабот

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