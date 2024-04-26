Вже неодноразово було заявлено, що Samsung планує провести свою наступну презентацію Unpacked в другий місяць літа, а нові чутки уточнюють дату — 10 липня.

Видання Sammobile посилається на «кілька джерел», і зазначає, що ймовірне місце проведення це Париж. У липні в столиці Франції відбудуться Літні Олімпійські ігри, а Samsung є одним із головних спонсорів, тож чутки, безумовно, мають міцне підгрунтя.

Чого очікувати від Galaxy Unpacked 2024?

Цьогорічна подія Unpacked потенційно принесе анонс багатьох пристроїв: складаний Galaxy Z Fold6, компактний Z Flip6, а також серію Galaxy Watch7 і принаймні одну нову пару навушників.

Концепт розумного кільця Galaxy Ring вперше був представлений на торішній події Samsung, а на Mobile World Conference 2024 компанія дещо розкрила його характеристики — цього разу очікуємо на повноцінну презентацію.

Зазначалось, що пристрій буде доступним у трьох кольорах (платиново-срібному, золотому та чорному) та, ймовірно, у 8 різних розмірах — від чого залежатиме й розмір батареї (а отже й час між заряджаннями), коливаючись від 14,5 мАг до 21,5 мАг. Кільце також контролюватиме режим сну на основі частоти серцевих скорочень, рухів і дихання, та надаватиме звіти та поради користувачам.

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