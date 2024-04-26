YouTube блокує доступ до своїх відео мобільним застосункам, які блокують рекламу, та розглядає «рекламні паузи»

Адміністрація YouTube продовжує війну з блокувальниками реклами й цього разу завдає удару по інструментах, які дозволяють переглядати відео на мобільних пристроях без відображення реклами.

Сервіс оголосив, що «посилює [свої] заходи щодо сторонніх застосунків, які порушують» його Умови використання, «зокрема застосунків, що блокують рекламу». Мова йде про мобільні застосунки, які дозволяють дивитися відео без перерв на рекламу. При використанні таких застосунків у користувачів можуть виникнути проблеми з буферизацією або з’явиться повідомлення про помилку «Цей вміст недоступний у цьому застосунку».

YouTube нагадує, що його Умови використання не дозволяють стороннім застосункам вимикати рекламу, «оскільки це заважає автору отримати винагороду за перегляд». Як і протягом останніх кількох місяців, відколи почалася боротьба з блокувальниками реклами, YouTube пропонує підписатися на Premium доступ, якщо користувачі хочуть дивитися відео без реклами. YouTube Premium в Україні коштує 99 грн в місяць. Також пропонуються окремі плани для сімейних підписок (149 грн на місяць для доступу до 6 користувачів старших за 13 років) або студентів (59 грн на місяць).

В листопаді минулого року YouTube повідомив, що «розпочав глобальні зусилля, щоб закликати глядачів, у яких увімкнуто блокувальники реклами, дозволити рекламу на YouTube або спробувати YouTube Premium, щоб отримати досвід без реклами». Це почалося з показу спливаючих вікон щоразу, коли використовується блокувальник реклами, із повідомленням про те, що це суперечить Умовам використання сайту. Незабаром після цього з’явилось обмеження у вигляді перегляду лише трьох відео з увімкненим блокувальником реклами, після чого обмежувалася можливість переглядати наступні ролики. Згодом Google заявила, що при встановленому блокувальнику реклами користувачі «можуть зіткнутися з неоптимальним переглядом», наприклад, доведеться чекати довше, перш ніж завантажиться відео.

Крім того, YouTube розглядає можливість демонстрації реклами, коли користувач ставить відтворення ролика на паузу. Тестування цієї функції почалося ще минулого травня, й результати виявилися досить гарними.

Джерело: engadget

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