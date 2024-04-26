Шон Леві каже, що необов’язково дивитися інші фільми Marvel, щоб зрозуміти «Дедпул 3»

Здавалось, що «Дедпул і Росомаха» вимагають певного багажу знань перед переглядом — у Дедпула є не лише два фільми, а й закулісна драма, що до них веде, тоді як Росомаха може похизуватися аж десятьма стрічками про «Людей Ікс» з різноманітними історіями та загалом персонажем, який насправді вмирає.

Водночас режисер третього «Дедпула» Шон Леві каже, що насправді підготовка для перегляду його останнього фільму не потрібна:

«Я створив цей фільм із, безумовно, великою повагою та вдячністю до шаленої бази шанувальників, які максимально вільно володіють міфологією та історією цих персонажів і цього світу», — сказав він Associated Press. «Однак фільм створено для розваги, що не зобов’язує прийти з попереднім багажем знань».

Леві додає, що не хотів, аби перегляд кіно походив на візит до школи:

«Я був хорошим учнем у школі й робив домашнє завдання. Але точно не хочу робити домашнє завдання, коли йду в кіно».

Насправді якщо ви знаєте історію Управління часовими змінами від «Локі» — це додасть деякої глибини та насиченості, але Леві вважає, що перегляд і без цього принесе задоволення. Раніше режисер заявляв, що фільм «Дедпул і Росомаха» — це насправді не «Дедпул 3», а історія про «гру у чотири руки».

Стрічка вийде в українських кінотеатрах 25 липня — на цей час нам показали два трейлери: перший став найпопулярнішим трейлером за всі часи із 365 млн переглядів, тоді як другий містив більше лайки, ніж у всьому всесвіті Marvel.

«Дедпул і Росомаха‎» — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом з усією франшизою «‎Людей Ікс» володіла Fox, допоки у 2019 році її не придбала Disney за $71,3 млрд. Раніше режисер фільму «Люди Ікс: Перший Клас» Метью Вон заявив, що третій «‎Дедпул» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel.