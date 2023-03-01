Чергова реінкарнація Winamp – тепер це стрімінговий сервіс із підпискою на музикантів (у планах управління авторськими правами та NFT)

На 15 березня заплановано вихід оновленої програми Winamp. Спочатку нею зможуть користуватися лише музиканти, а за місяць сервіс стане доступним усім користувачам. Власник Llama Group вирішив перетворити культову програму для прослуховування музики на стрімінгову платформу, де музиканти можуть встановлювати свої власні ціни на підписку.

Засновник і генеральний директор Олександр Сабунджян зазначає, що доходи від стримінгу «мізерні», хоча потокові сервіси полегшили музикантам доступ до широкої аудиторії. За словами голови Llama Group, стримінгова революція, яка так багато обіцяла, залишила позаду багатьох музикантів. В останніх відсутній контроль над продажем та розповсюдженням музики. Виправити цю несправедливість покликаний оновлений Winamp.

За задумом, підписки можуть мати кілька рівнів. Їхні ціни варіюються залежно від кількості доступного контенту. Підписки будуть вбудовані безпосередньо в плеєр, поряд з доступом до музики, подкастів, радіо та аудіокниг. Музиканти отримуватимуть 85% виторгу.

Новий Winamp вийде на мобільних пристроях з Android та iOS, а також на ПК із Windows. Також буде доступна вебверсія сервісу. До кінця червня компанія має намір запустити додаткові функції, включаючи управління авторськими правами (через дочірню компанію Winamp Bridger), ліцензування та запуск NFT.

Джерело: gamingdeputy