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Чим відрізняється національне посвідчення водія від міжнародного — роз’яснення МВС

Чим відрізняється національне посвідчення водія від міжнародного — роз’яснення МВС

Минулого тижня Україна отримала «транспортний безвіз» з ЄС — спеціальна угода про лібералізацію автоперевезень, серед іншого, передбачає повне визнання українських водійських посвідчень на території ЄС. В МВС України надали офіційне роз’яснення відмінності національного посвідчення водія від міжнародного.

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Це два різні документи. Національне посвідчення водія видається після складання іспитів, тоді як міжнародне — фактично є перекладом декількома мовами інформації національного посвідчення водія, видається додатково до нього та окремо від національного не діє.

Обмінювати національне посвідчення водія необхідно лише за потреби виїхати за кордон і не відповідності наявного документа міжнародній конвенції. Наприклад, водійське посвідчення не містить дату закінчення, терміну дії.

Водночас у МВС України підкреслюють, що всі зразки українських посвідчень водія дійсні на території України й змінювати їх не обов’язково. Але це можна зробити можна за бажанням.

Що ж до міжнародного посвідчення водія — то його необхідно отримувати для виїзду до країн, які є підписантами Женевської конвенції, зокрема, Австралія, Японія, США, Індія. І видається воно на підставі національного, на 3 роки (має вигляд паперової книжки).


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