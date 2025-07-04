Назву ChatGPT вигадали в останню ніч перед релізом — якою була альтернатива?

Кадр з фільму «Я, робот» / 20th Century Fox

Виявляється, найвідоміший у світі ШІ-чатбот початково мав іншу назву, а ChatGPT його прозвали лише в останню ніч перед релізом.

Про це розповіли два лідери, причетні до розробки чатбота, дослідник Марк Чен та керівник ChatGPT Нік Терлі в одному з епізодів подкасту OpenAI.

«Це мала бути назва Chat with GPT-3.5, і пізно вночі ми прийняли рішення спростити її», — каже Терлі, згадуючи останній день напередодні запуску першої публічної версії у 2022 році. «Ми зрозуміли, що це буде важко вимовити й вигадали чудову назву на заміну».

Так з’явився ChatGPT — від слова чат і абревіатури «generative pre-trained transformer» (генеративний попередньо тренований трансформер). Хоча на той час, розробники й не підозрювали, що ця назва незабаром буде на вустах в мільйонів, чи навіть мільярда людей.

«У нас було так багато запусків, так багато попередніх переглядів, і цей справді був чимось особливим», — сказав Чен. «Мої батьки просто перестали просити мене йти працювати в Google».

Очевидно, успішний запуск продукту не пройшов повз увагу великих технологічних конкурентів: слідом власних чатботів запустили Google та Microsoft, яка початково інвестувала в OpenAI мільярди доларів і забезпечила собі право на ексклюзивне використання продукту; не говорячи вже про творіння сотень інших стартапів, на кшталт Claude від Anthropic.

Цікаво, що попри те, що і творіння OpenAI, і Microsoft Copilot переважно використовують одні й ті самі технології та моделі штучного інтелекту, цього лютого ChatGPT мав у понад 52 рази більше відвідувань, ніж Copilot у США, із 173,3 мільйонами щоденних відвідувань порівняно з 98,9 мільйона щомісячного трафіку Copilot.

Станом на березень 2025 року ChatGPT мав понад 600 млн активних користувачів щомісяця, причому в один момент набрав додатковий мільйон всього за день — приріст можна пояснити запуском нового генератора зображень GPT-4o, який спричинив появу вірусних мемів Ghibli.

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Джерело: Windows Central, Business Insider