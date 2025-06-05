Бос Google став вайб-кодером і створює власний сайт із ШІ у вільний час

Сундар Пічаї / Google

Схоже, вайб-кодинг дістався й верхівок технологічних компаній — бос Google Сундар Пічаї настільки вподобав ідею «кодувати без напрягу і в задоволення», що почав таким чином створювати власний сайт у вільний від основної роботи час.

«Я просто возився — або з Cursor, або вайб-кодив за допомогою Repli — намагаючись створити вебсторінку з усіма джерелами інформації, які я хотів би мати в одному місці», — заявив Пічаї в середу на Bloomberg Tech у Сан-Франциско (через Business Insider). «Хотів би зробити більше».

Його сайт на цей час вже «частково завершений», але, за словами Пічаї, в цьому плані для нього головне не результат, а сам процес.

«Цікаво було побачити, як невимушено можна робити це зараз. Порівняно з ранніми днями кодування», — додав Пічаї. «Бути кодером у цей момент так приємно».

Термін «вайб-кодинг», який запропонував у лютому співзасновник OpenAI Андрей Карпати, описує легкий та невимушений спосіб кодування із ШІ — коли програміст не просто пише рядки коду, а описує текстово те, що хотів би створити, штучному інтелекту, тоді як той вже генерує готовий результат.

Цей метод похитнув уяву деяких людей про розробку програмного забезпечення і разом з тим підвищив тривогу в інженерів, які переймаються, що їхню роботу забере на себе ШІ. Такі техногіганти як Amazon вже використовують вайб-кодування для підвищення продуктивності працівників і наразі планують впровадити офіційне використання інструменту Cursor; Microsoft у травні заявила, що від 20 до 30% коду в компанії вже генерує штучний інтелект і того ж місяця звільнила понад 6000 працівників, тоді як Пічаї називав подібні показники для Google.

Вищезгаданий Cursor, розроблений стартапом із 60 співробітниками, досяг показника регулярного доходу у $100 млн у січні 2025 року, менш ніж за два роки з моменту запуску. Інша компанія, Windsurf, яка запустила власний інструмент для генерації коду в листопаді 2024 року, вже має $50 млн річного доходу. Хоча, слід зазначити, що обидві поки працюють з негативною валовою прибутковістю, тобто витрачають більше, ніж заробляють.

Торішнє опитування показало, що близько 76% айтівців вже використовували або планують використовувати інструменти ШІ в процесах розробки, тоді як інший звіт виявив, що 57% (йдеться не про IT, а загалом) видають роботу штучного інтелекту за свою.