Чоловікам за кордоном зі статусом «у розшуку» потрібно повертатись в місцеві ТЦК — Міноборони

Наразі через застосунок для військовозообов’язаних «Резерв+» оновили дані 1 371 000 українців, серед них 190 тисяч жінок.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

250 тис. заброньованих і з відстрочкою

З 1,37 млн 164 тис. — це заброньовані. Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

«Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі високу активність людей, які застосунком “Резерв+” уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина», — заявив він в ефірі телемарафону.

Повернення в ТЦК

В свою чергу, чоловікам за кордоном, які порушили правила військового обліку, потрібно повторно оновити свої дані в українському ТЦК.

Дмитро Лазуткін зазначив, що військовозобов’язаним за кордоном, які мають статус «у розшуку» потрібно повернутися до України та оновити свої дані у місцевому ТЦК.

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Речник підкреслив, що відповідний статус з’являється при порушенні правил військового обліку.

Це може стосуватися чоловіків, які знялися з обліку в одному місці, але не стали в іншому.

Виїхали за кордон до 18 років, а тепер є повнолітніми.

Станом на сьогодні за кордоном оновили свої дані у застосунку Резерв+ 18 тисяч українців.

Зазначимо, що менш ніж через два тижні інформація із «Резерв+» матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.