«Чорнобиль 22» — фільм Олексія Радинського про окупацію росіянами ЧАЕС здобув гран-прі на кінофестивалі в Німеччині

Документальна стрічка розповідає про окупацію Чорнобильської АЕС росіянами навесні 2022 року та створена у рамках проєкту The Reckoning Project: Ukraine Testifies («Свідчить Україна»), який збирає докази воєнних злочинів росіян в Україні й передає дані до міжнародних судів.

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«Чорнобиль 22» отримав гран-прі на Міжнародному кінофестивалі короткометражних фільмів в німецькому Оберхаузені, а журі відзначило умілість режисера у «створенні напруги у зображенні російського вторгнення та побудові мостів між історіями та ймовірним майбутнім без відвертої естетизації‎».

«Чесні та відверті інтерв’ю у фільмі роблять його важливою роботою як сьогодення, так і майбутнього», — кажуть журі.

Режисер фільму Олексій Радинський провів понад 20 інтерв’ю з очевидцями тих подій – працівниками ЧАЕС, екологами та місцевими жителями, а також використав у фільмі кадри, які співробітники атомної станції таємно знімали на свої телефони.

«За минулий рік я провів у Зоні більше часу, ніж за все минуле життя, хоча намагався там часто бувати й раніше. Мені давно здавалося, що для того, щоб зрозуміти щось про Україну, потрібно зрозуміти Зону відчуження. Тепер мені здається: щоб зрозуміти провал російського вторгнення в Україну, треба зрозуміти, що сталося в Зоні відчуження в березні 2022-го року», — коментує сам режисер.

Під час проведення інтерв’ю Олексій Радинський дізнався чимало подробиць про те, як поводили себе росіяни під час окупації та те, що вони відпрацьовували захоплення ЧАЕС на Курській атомній станції.

«Вона є двійником Чорнобильської у всьому, окрім однієї деталі: її територія не забруднена радіацією. В результаті росіяни в Чорнобилі значно більше дбали про пошук біолабораторій НАТО, ніж про власну радіаційну безпеку», — додає Радинський.