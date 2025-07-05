Tesla, посунься: новий Xpeng G7 пропонує до 702 км пробігу, адаптивну підвіску та ціну від $27325

Електромобіль Xpeng G7

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Електромобільна гонка в Китаї набирає нових обертів. Компанія Xpeng, яка вже давно заявляє про себе як про серйозного гравця на ринку електрокарів, офіційно представила свій новий кросовер Xpeng G7. Цей електромобіль має всі шанси стати потужним конкурентом Tesla Model Y та новенькому Xiaomi YU7. Адже він пропонує привабливі характеристики й надзвичайно агресивну ціну.

Характеристики Xpeng G7

Xpeng G7 побудований на задньопривідній платформі та має електромотор потужністю 292 к.с. (218 кВт), що видає 450 Нм крутного моменту. Він дозволяє розганятися до 100 км/год за 6,5 секунди. Запас ходу, згідно з китайським стандартом CLTC, становить від 602 до 702 км, залежно від місткості акумулятора та розміру коліс. Покупці можуть обрати одну з двох LFP-батарей: 68,5 кВт·год або 80,8 кВт·год.

Технологія швидкої зарядки 5C від Xpeng дозволяє за 10 хвилин поповнити заряд, достатній для подолання 436 км. Зарядка від 0 до 80% займає лише за 12 хвилин. Крім того, авто підтримує функцію Vehicle-to-Load (V2L), яка дає можливість живити зовнішні пристрої потужністю до 6 кВт — наприклад, електроплиту або кавоварку в кемпінгу.

Підвіска з адаптивною системою на базі штучного інтелекту підлаштовується до дорожніх умов за мілісекунди, забезпечуючи рівень комфорту, який, за словами виробника, перевершує навіть Mercedes-Benz GLE і Model Y.

Новий Xpeng G7 може похвалитися більшими розмірами, ніж Tesla Model Y. Його довжина становить 4892 мм, ширина – 1925 мм, а висота – 1655 мм, а колісна база – 2890 мм. Просторий салон є ключовим фактором для багатьох сімей і головною перевагою на переповненому китайському ринку кросоверів.

Як наслідок, місця для багажу більш ніж достатньо. Основний багажник має корисний об’єм 819 л, з розкладеними сидіннями цей показник збільшується до 2277 л. Ще є 120 л простору для перевезення речей під підлогою та передній багажник об’ємом 42 л.

Дизайн та інтер’єр

Зовні G7 виглядає сучасно та стримано. Передня частина виконана у фірмовому стилі другого покоління X Face з вузькими денними ходовими вогнями, з’єднаними LED-смугою. Задні ліхтарі отримали назву Star Ring. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,238. Він трохи вищий, ніж у Model Y (0,230), але все одно вражає.

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Інтер’єр побудований за принципом мінімалізму. Фізичні кнопки зникли, а керування зосереджено в центральному 15,6-дюймовому екрані інформаційно-розважальної системи, виконаної на чипі Snapdragon 8295. Родзинка салону — величезний 87-дюймовий AR-HUD дисплей, розроблений спільно з Huawei, який виводить важливу інформацію прямо на лобове скло.

У салоні встановлено 20 динаміків, два бездротові зарядні модулі потужністю 50 Вт, а також панорамний дах. Пасажири другого ряду отримують 8-дюймовий екран, персональні кліматичні налаштування, складаний столик і бездротову зарядку.

Версія Ultra оснащена двома чипами Turing з обчислювальною потужністю 2250 TOPS, що дає змогу реалізувати автономне водіння 3-го рівня. Очікується, що ця функція стане доступною через оновлення ПЗ до кінця 2025 року. Стандартні версії використовують два чипи Nvidia Orin-X (продуктивність 508 TOPS).

Ціна Xpeng G7

G7 Max (602 км) — 195 800 юанів ($27 325). Це на 26% менше за стартову ціну Tesla Model Y у Китаї;

G7 Max (702 км) — 205 800 юанів ($28 720);

G7 Ultra (702 км) — 225 800 юанів ($31 510).

Ті, хто замовить G7 Ultra до 31 липня, отримають у подарунок оздоблення з шкіри Nappa та електропривід дверей.

Ця модель одразу викликала ажіотаж. Перші 10 тис. замовлень було оформлено лише за 9 хвилин.

Джерело: electrek, arenaev

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