Meta створює ШІ-друзів — не дадуть сумувати, пам’ятають деталі й самі почнуть розмову

Кадр з фільму M3GAN 2.0

У нову епоху цифрового спілкування технологічні гіганти активно змагаються за увагу та час користувача на платформі. І поки одні компанії впроваджують голосових асистентів або «розумні» рекомендації, Meta пішла ще далі. Її чатботи готуються стати справжнім «цифровим другом». Вони зможуть самостійно починати розмову, підтримувати контакт, запам’ятовувати деталі минулого спілкування.

Що готує Meta

Meta активно працює над новим поколінням чатботів, які вмітимуть не просто відповідати на запитання, а самі ініціювати діалог. За інформацією, яку отримав Business Insider, компанія спільно з Alignerr тренує нові моделі ШІ у межах проєкта під назвою Project Omni. Мета полягає у тому, щоб створити кастомізованих ботів, які знатимуть, що вам цікаво, пам’ятатимуть, про що ви спілкувалися раніше, і знатимуть, коли саме знову до вас звернутися. Це вже не просто допоміжний інструмент — справжній цифровий компаньйон.

Ці боти створюються в інструментарії Meta AI Studio та збиратимуть контекст про користувача, щоб потім використовувати цю інформацію для природнішого й персоналізованого спілкування. Ідея не нова, але Meta підходить до неї комплексно. Компанія хоче не просто зацікавити користувача, а й утримати його увагу надовго.

Meta відкрито говорить про те, що одним із завдань нового підходу є підвищення залучення користувачів і боротьба з тим, що Марк Цукерберг називає «епідемією самотності». Нові чатботи мають бути не настирливими, а корисними — як цифрові співрозмовники, що проявляють ініціативу, але знають межі.

Боти будуть надсилати нагадування або продовжувати діалог, якщо користувач зник із розмови. Але не частіше ніж один раз на 14 днів. І тільки один раз, якщо ви не відповіли. Користувач сам зможе вирішити, чи будуть ці боти приватними (лише для особистого використання), чи з’являться у вигляді персонажів у сторіс або профілі.

Чи це не занадто?

Попри позитивні наміри, експерти вже ставлять питання: чи не стануть такі боти черговим фактором, що підсилює емоційну залежність і віддалення від живого спілкування? Аналогічні сервіси, наприклад Character.AI, уже демонструють, що люди здатні емоційно прив’язуватися до ботів. І хоча Meta обіцяє етичні обмеження й контроль, це поле все ще дуже нове й непередбачуване.

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А тим часом OpenAI вивчає вплив ChatGPT на психічний стан людей та залучає до цього спеціалістів з психіатрії, оскільки інколи спілкування з чатботами призводить до суїцидів.

Meta не просто запускає чергову функцію — вона фактично створює нову форму цифрової присутності: чатбота, який сам розпочинає розмову, пам’ятає ваші інтереси й намагається бути корисним співрозмовником. Такий підхід може зробити цифровий простір теплішим і людянішим. Але важливо не забувати, що за кожним штучним співрозмовником стоїть бізнес-логіка. А значить — мова йде не лише про дружбу, а й про увагу, час і… кліки.

Джерело: wccftech