Новини Тиждень ШІ 05.07.2025 о 18:20 comment views icon

Зелений — хіт сезону: NVIDIA побила рекорд з капіталізації завдяки буму ШІ

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Вадим Карпусь

Автор новин

Зелений — хіт сезону: NVIDIA побила рекорд з капіталізації завдяки буму ШІ

На техноринку зараз спостерігається бум ШІ, який має різні прояви — від появи нових кращих моделей до впливу на психічне здоров’я людей. Ще одним наслідком сплеску популярності штучного інтелекту стали суттєві фінансові коливання. І саме NVIDIA спритно сіла на гребінь цієї хвилі. Поки інші технологічні гіганти тільки розгортають «армії» своїх ШІ-продуктів, Nvidia продає їм усім зброю. Не дивно, що її капіталізація тепер сягає космічних висот.

Цього тижня ринкова вартість NVIDIA досягла $3,92 трлн, що зробило її найдорожчою публічною компанією за всю історію. Попередній рекорд належав Apple — $3,915 трлн станом на 6 грудня 2024 року. Microsoft також доведеться зробити глибокий вдих і посунутись на лаві запасних.

Чому ж капіталізація NVIDIA так злетіла? Усе просто: штучний інтелект зараз на піку, і компанії валом валять у гонитву за найпотужнішими ШІ-моделями, дата-центрами та впливом. NVIDIA не робить чатботів на кшталт ChatGPT чи голосових асистентів. Вона мислить глибше й технічніше — наприклад, створила модель Nemotron‑4 (340B), яка генерує синтетичні дані для навчання великих мовних моделей (LLM). Але головна її сила — в постачанні графічних процесорів, на яких крутиться більшість сучасних ШІ-систем.

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Власне, NVIDIA постачає чипи майже всім, хто намагається стати новим «королем ШІ». А тому має внесок у свій бюджет від кожного гравця на ринку ШІ.

Цікаво, що ще два тижні тому Nvidia тільки-но стала найбільшою компанією, з ринковою вартістю $3,34 трильйона. І ось — плюс 17,4% до капіталізації всього за 14 днів.

Цікавий факт: BlackRock, найбільша у світі компанія з управління активами, розпоряджається понад $11,5 трлн (чужих!) грошей, але її власна вартість — всього $182,6 млрд. Виходить, Nvidia коштує більш як у 21 раз дорожче, хоча не керує грошима інших — вона просто друкує майбутнє.

Якщо ШІ-гонка не загальмує — «зелена команда» NVIDIA продовжить рахувати зелені банкноти. І, схоже, тут ще далеко до фіналу.

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Джерело: notebookcheck

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