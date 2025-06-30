Windows, прощавай! Кількість пристроїв з ОС Microsoft скоротилась на 400 млн за 3 роки

Windows здає позиції

В операційних системах, як і в автомобілях чи смартфонах, конкуренція не припиняється. І навіть такі гіганти, як Microsoft, не застраховані від втрат. Нові офіційні заяви компанії дали підстави говорити про серйозне зменшення кількості користувачів Windows. Усе свідчить про те, що за останні 3 роки кількість пристроїв з Windows скоротилась на сотні мільйонів.

Минулого тижня старший віцепрезидент Microsoft Юсуф Мехді написав у блозі, що Windows активна на понад мільярді пристроїв. Звучить непогано — але є нюанс. У річному звіті Microsoft за 2022 рік ідеться, що тоді Windows 10 та 11 використовували понад 1,4 млрд пристроїв. І якщо ці цифри офіційні й погоджені юристами, то падіння аудиторії очевидне.

З огляду на все, Microsoft посилено стимулює користувачів оновлюватися до Windows 11, адже Windows 10 невдовзі втратить підтримку. Підтримка Windows 10 завершиться 14 жовтня 2025 року. Якщо комп’ютер не підтримує Windows 11, оновлення не буде, й комусь доведеться купувати новий ПК. У бізнесі така модель ще працює, але серед пересічних користувачів це не завжди переконливий аргумент. Домашній комп’ютер продовжує працювати, і для багатьох це достатньо.

Варто зауважити, що не всі 400 млн «втікачів» стали користувачами macOS. Попри популярність MacBook з Apple Silicon, їхні продажі теж падають. За даними Statista, частка комп’ютерного бізнесу в доходах Apple знизилась до 7,7%, хоча колись становила понад 85%. Справжнє пояснення інше: дедалі більше людей замінюють ПК на смартфони й планшети. Багатьом цього цілком вистачає для повсякденних завдань, як от перегляд новин чи фільмів.

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Сегмент користувачів Windows зараз зосереджений переважно серед геймерів і професіоналів, які працюють з програмами, доступними тільки під Windows. Після пандемії сплеск продажів ПК поступово зійшов нанівець, і тенденція знову стала спадною.

Закінчення підтримки Windows 10 може спричинити хвилю покупок у корпоративному сегменті. Але для домашніх користувачів мотивація нижча: навіть без оновлень їхні комп’ютери працюватимуть далі, хай і з більшими ризиками безпеки. Для багатьох це прийнятна жертва.

І якщо люди все ж шукають заміну, то вибір нині широкий. MacBook Air з чипом Apple — привабливий варіант у діапазоні $800-1000, особливо завдяки автономності. А тим, хто шукає щось бюджетне, підходять різноманітні версії Chromebook. Вони популярні в школах, а отже — їхні юні користувачі з великою ймовірністю обиратимуть Google і надалі.

Колись альтернативним системам було важко конкурувати з Windows через популярність Microsoft Office та обмежену сумісність софту. Але тепер, коли Google Docs і вебзастосунки вирішують більшість задач безкоштовно, користувачі мають більше причин відмовитися від звичних рішень.

Скорочення бази користувачів Windows — це тривожний сигнал для Microsoft. Люди дедалі частіше обирають мобільні пристрої, хмарні сервіси й альтернативні ОС. Щоб повернути довіру, компанії доведеться не лише оновлювати інтерфейс чи ядро системи — а й переосмислити роль комп’ютера в сучасному житті користувача.

Джерело: tomshardware