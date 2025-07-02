CEO Ford, котрий їздить на Xiaomi SU7, б’є на сполох через китайські авто: «Перевершують те, що я бачу на Заході»

Очільник Ford пересів на Xiaomi SU7

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Китайський автопром стрімко розширює свою присутність на європейських і американських ринках. Це створює неабиякий тиск на традиційні автовиробники, зокрема на Ford. Генеральний директор компанії Джим Фарлі публічно визнав загрозу і назвав ситуацію «боротьбою за майбутнє». Водночас він зізнався, що сам вже пів року за кермом китайського електромобіля — і не хоче з ним розлучатись. Тому що послідовний.

Під час виступу на Aspen Ideas Festival Джим Фарлі попередив, що китайські автовиробники стрімко змінюють ландшафт автомобільної індустрії. Вони не просто копіюють, а пропонують продумані дизайни, сучасні технології і головне — доступні ціни, які суттєво нижчі за європейські та американські аналоги. Це робить їх вкрай привабливими для покупців.

Колись лідерство належало Заходу — в Європі правила бал німецька «велика трійка», а в США домінували General Motors, Ford і Stellantis (колишній Chrysler). Сьогодні ситуація змінилася. Китайські бренди стрімко набирають обертів, тоді як західні компанії змушені переглядати свої плани. Адміністрація Трампа змінила державну стратегію США щодо електромобілів, що сповільнило темпи переходу на електротягу.

Так, Ford скасувала проєкт великого електричного позашляховика та перенесла запуск нового пікапа. Tesla відмовилася від планів випустити доступний компактний електромобіль, а General Motors знизила прогнози щодо виробництва електрокарів.

Хоча китайські електромобілі ще не масово вийшли на американський ринок, це лише питання часу. Фарлі підкреслює: 70% усіх електрокарів продається саме в Китаї. Там випускають моделі з приголомшливим оснащенням і високою якістю збірки. Huawei і Xiaomi інтегрують свої системи у кожен автомобіль: жодних налаштувань Bluetooth — усе автоматично синхронізується з цифровим життям водія.

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Фарлі неодноразово відвідував Китай, щоби на власні очі побачити конкурентів. Його враження: «Це найприголомшливіше, що я бачив у житті».

Що ще цікавіше, команда Ford навіть привезла до США декілька китайських авто, які доставили до штаб-квартири в Детройті для вивчення. Спочатку це була модель Li Auto (на початку 2023 року), а нещодавно ще й спортивний Xiaomi SU7. Саме цю модель керівник Ford почав водити. На шоу Fully Charged у жовтні 2024 року він зізнався:

«Я їжджу на ній уже пів року і не хочу її віддавати. Вона чудова, і всі партії вже давно розкуплені».

Очевидно, що загроза з боку китайських автовиробників не лише в ціні чи обсягах. Це ще й технології, інтерфейси, інтеграція з цифровим середовищем і вміння вражати покупця. Не дивно, що електричний кросовер YU7 зібрав майже 290 тис. замовлень вже в першу годину після запуску.

Ситуація виглядає як дзеркало. Тепер американські інженери вивчають продукти китайського автопрому, щоб перейняти передовий досвід, а китайські авто приваблюють навіть керівників американських брендів. Раніше керівник BYD заявляв, що китайські електромобілі випереджають конкурентів на 3-5 років. Схоже, голова Ford з цим погоджується.

Джерело: autoevolution

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