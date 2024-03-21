Ксеноморфи повертаються в першому тизері фільму «Чужий: Ромул» — перезапуску франшизи від Феде Альвареса

Творець оригінального «Чужого» Рідлі Скот виступає продюсером.

Феде Альварес («Зловісні мерці», «Не дихай») зрежисував «Чужий: Ромул» за сценарієм, який написав разом зі своїм постійним партнером Родо Саягесом — на основі персонажів, створених Деном О’Бенноном і Рональдом Шусеттом.

Дія фільму (фактично інтерквелу) відбувається між подіями оригінального фільму Скотта 1979 року та сиквелу «Чужі» Джеймса Кемерона 1986 року, показуючи «групу молодих колонізаторів космосу, яка стикається віч-на-віч з найжахливішою формою життя у Всесвіті».

Головні ролі у Кейлі Спейні («Прісцилла»), Ізабели Мерсед («Останні з нас»), Арчі Рено («Тінь і кістка»), Ейлін Ву, Спайка Фірна та Девіда Джонсона.

Тизер фільму «Чужий: Ромул» починається з відтворення початкової сцени оригінального фільму, коли камера повільно переміщується всередині космічного корабля. Він і сам дещо схожий на оригінальний «Ностромо», а Альварес нещодавно підтвердив, що це було зроблено навмисно.

Загалом «Чужий: Ромул» став восьмим фільмом у франшизі «Чужий» і дев’ятим, в якому задіяні ксеноморфи (якщо враховувати кросовер «Чужі проти Хижака»).

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Реліз у кінотеатрах запланований на 16 серпня 2024 року.

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