Colorful представила стендовий ігровий ПК, комп’ютер «Мяу» та інші новинки

Щороку на виставці Computex у Тайбеї виробники показують, які комп’ютерні новинки вони підготували, щоб здивувати журналістів та споживачів. Цього разу компанія COLORFUL об’єдналася із брендом Segotep. Вони облаштували спільний стенд із шістьма тематичними зонами: з материнськими платами, відеокартами, SSD, кастомними збірками, зонами для геймінгу, ноутбуками й іншим цікавим «залізом». Далі — про головні новинки, які можуть зацікавити геймерів і фанатів потужних ПК.
Ноутбуки EVOL G16 Pro та P16 Pro
Нові ноутбуки EVOL G16 Pro та P16 Pro створені для забезпечення максимальної продуктивності. Всередині — відеокарти RTX 5080 або 5070 Ti для ноутбуків, а також 24-ядерний процесор Intel Core i9-14900HX з піковою частотою 5,8 ГГц.
Обидві моделі мають 16-дюймовий екран із роздільною здатністю 2K (2560×1600) та частотою оновлення 300 Гц. Дисплеї охоплюють 100% колірного простору sRGB, тож ноутбуки підійдуть не лише геймерам, а й контентмейкерам.
Оновлений ПК iGame Neptune
Новий флагманський корпус iGame Neptune — це компактна система з одразу двома 360-мм радіаторами рідинної системи охолодження. Один охолоджує процесор, інший — відеокарту. Цікаво, що радіатор GPU нахиляється назовні, щоб уникнути перегріву через перехрестя повітряних потоків.
Серцем цієї машини стала материнська плата iGame Z790D5 Neptune з процесором Intel Core i9-14900K (SP100+). Графічну продуктивність забезпечує відеокарта iGame GeForce RTX 5080 Neptune OC. Система також містить SSD на 2 ТБ і модульний блок живлення потужністю 1250 Вт (стандарти ATX 3.1 і PCIe 5.1). Із заводу це все пакується в авіаційний металевий кейс і постачається з послугою «білих рукавичок» — професійна доставка й установка.
ПК COLORFIRE MEOW
Для тих, хто хоче щось нестандартне, COLORFIRE представила серію MEOW. Корпус виконаний у стилі 8- і 16-бітної епохи з біло-помаранчевим дизайном і деталями на кшталт котячих лапок та ілюстрацій з кішечкою Бобі. Новий ПК серії MEOW оснащений корпусом microATX розміром 470x244x370 мм. Це не просто «мімішна» збірка — всередині серйозне залізо: плата COLORFIRE B650M MEOW WIFI та відеокарта COLORFIRE GeForce RTX 5060 Ti MEOW-ORG на 16 ГБ.
ПК Ultra Series
Ще одна новинка — серія Ultra. Доповнюючи запуск відеокарт Ultra серії 50, корпус також отримав оновлення. Його прикрасили яскравим лого Ultra в стилі графіті. У поєднанні з новітньою системою охолодження iGame LQ360 Ultra W 2025, яка також має такий самий дизайн у стилі графіті, ця система забезпечує високопродуктивне охолодження та привабливу естетику для геймерів, які хочуть, щоб їхнії ПК виділявся.
Про ціни та строки початку продажу цих новинок буде оголошено додатково.
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Джерело: techpowerup
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