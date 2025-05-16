Новини Пристрої 16.05.2025 о 18:09 comment views icon

Colorful представила стендовий ігровий ПК, комп’ютер «Мяу» та інші новинки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Щороку на виставці Computex у Тайбеї виробники показують, які комп’ютерні новинки вони підготували, щоб здивувати журналістів та споживачів. Цього разу компанія COLORFUL об’єдналася із брендом Segotep. Вони облаштували спільний стенд із шістьма тематичними зонами: з материнськими платами, відеокартами, SSD, кастомними збірками, зонами для геймінгу, ноутбуками й іншим цікавим «залізом». Далі — про головні новинки, які можуть зацікавити геймерів і фанатів потужних ПК.

Ноутбуки EVOL G16 Pro та P16 Pro

Colorful представила стендовий ігровий ПК, комп'ютер «Мяу» та інші новинки
Ігрові ноутбуки EVOL G16 Pro та P16 Pro

Нові ноутбуки EVOL G16 Pro та P16 Pro створені для забезпечення максимальної продуктивності. Всередині — відеокарти RTX 5080 або 5070 Ti для ноутбуків, а також 24-ядерний процесор Intel Core i9-14900HX з піковою частотою 5,8 ГГц.

Обидві моделі мають 16-дюймовий екран із роздільною здатністю 2K (2560×1600) та частотою оновлення 300 Гц. Дисплеї охоплюють 100% колірного простору sRGB, тож ноутбуки підійдуть не лише геймерам, а й контентмейкерам.

Оновлений ПК iGame Neptune

Colorful представила стендовий ігровий ПК, комп'ютер «Мяу» та інші новинки
ПК iGame Neptune

Новий флагманський корпус iGame Neptune — це компактна система з одразу двома 360-мм радіаторами рідинної системи охолодження. Один охолоджує процесор, інший — відеокарту. Цікаво, що радіатор GPU нахиляється назовні, щоб уникнути перегріву через перехрестя повітряних потоків.

Серцем цієї машини стала материнська плата iGame Z790D5 Neptune з процесором Intel Core i9-14900K (SP100+). Графічну продуктивність забезпечує відеокарта iGame GeForce RTX 5080 Neptune OC. Система також містить SSD на 2 ТБ і модульний блок живлення потужністю 1250 Вт (стандарти ATX 3.1 і PCIe 5.1). Із заводу це все пакується в авіаційний металевий кейс і постачається з послугою «білих рукавичок» — професійна доставка й установка.

ПК COLORFIRE MEOW

Colorful представила стендовий ігровий ПК, комп'ютер «Мяу» та інші новинки
Ігровий ПК COLORFIRE MEOW

Для тих, хто хоче щось нестандартне, COLORFIRE представила серію MEOW. Корпус виконаний у стилі 8- і 16-бітної епохи з біло-помаранчевим дизайном і деталями на кшталт котячих лапок та ілюстрацій з кішечкою Бобі. Новий ПК серії MEOW оснащений корпусом microATX розміром 470x244x370 мм. Це не просто «мімішна» збірка — всередині серйозне залізо: плата COLORFIRE B650M MEOW WIFI та відеокарта COLORFIRE GeForce RTX 5060 Ti MEOW-ORG на 16 ГБ.

ПК Ultra Series

Colorful представила стендовий ігровий ПК, комп'ютер «Мяу» та інші новинки
Ігровий ПК Ultra Series

Ще одна новинка — серія Ultra. Доповнюючи запуск відеокарт Ultra серії 50, корпус також отримав оновлення. Його прикрасили яскравим лого Ultra в стилі графіті. У поєднанні з новітньою системою охолодження iGame LQ360 ​​Ultra W 2025, яка також має такий самий дизайн у стилі графіті, ця система забезпечує високопродуктивне охолодження та привабливу естетику для геймерів, які хочуть, щоб їхнії ПК виділявся.

Про ціни та строки початку продажу цих новинок буде оголошено додатково.

Раніше Colorful разом з іншими виробниками представила відеокарти NVIDIA RTX 50.

До 24 ГБ пам’яті та архітектура Battlemage: Intel анонсує відеокарти Arc Pro на Computex 2025

Джерело: techpowerup

Популярні новини

Lenovo представила Legion RTX 5060 Ti і 5070 — але просто купити відеокарти не вийде
Alienware Aurora 16 — вийшла нова серія ноутбуків для ігор і роботи за ціною від $1150
Lenovo Legion Pro 7 вже в Україні ─ що пропонує ігровий ноутбук за 166 тис. грн

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати