До 24 ГБ пам’яті та архітектура Battlemage: Intel анонсує відеокарти Arc Pro на Computex 2025

На тлі стрімкого розвитку сегментів штучного інтелекту та професійного контенту Intel не збирається стояти осторонь. Компанія готує потужне оновлення своєї лінійки відеокарт Arc, націлене на високопродуктивні робочі станції. У центрі уваги — нова архітектура Battlemage, яка поєднує покращення у сферах продуктивності, обсягу памʼяті та підтримки ШІ-навантажень. І головне — всі подробиці ми дізнаємося вже на найближчій виставці Computex 2025.

На своїй офіційній сторінці в X (колишній Twitter) Intel опублікувала тизер, який анонсує нову серію Arc Pro на базі Battlemage. Ці рішення будуть націлені на професійний сегмент: створення контенту, обробку графіки та завдання, пов’язані з ШІ.

New Intel® Arc™ Pro GPUs are on the way. See you in Taipei! pic.twitter.com/T0ZeqzgoIs

— Intel (@intel) May 7, 2025