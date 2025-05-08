До 24 ГБ пам’яті та архітектура Battlemage: Intel анонсує відеокарти Arc Pro на Computex 2025

На тлі стрімкого розвитку сегментів штучного інтелекту та професійного контенту Intel не збирається стояти осторонь. Компанія готує потужне оновлення своєї лінійки відеокарт Arc, націлене на високопродуктивні робочі станції. У центрі уваги — нова архітектура Battlemage, яка поєднує покращення у сферах продуктивності, обсягу памʼяті та підтримки ШІ-навантажень. І головне — всі подробиці ми дізнаємося вже на найближчій виставці Computex 2025.

На своїй офіційній сторінці в X (колишній Twitter) Intel опублікувала тизер, який анонсує нову серію Arc Pro на базі Battlemage. Ці рішення будуть націлені на професійний сегмент: створення контенту, обробку графіки та завдання, пов’язані з ШІ.

New Intel® Arc™ Pro GPUs are on the way. See you in Taipei! pic.twitter.com/T0ZeqzgoIs — Intel (@intel) May 7, 2025

За попередньою інформацією, Intel готує варіанти Arc Battlemage з великим обсягом відеопам’яті, орієнтовані на професійні навантаження, зокрема в ШІ-середовищах. Очікується випуск моделей з обсягом пам’яті, що вдвічі перевищує існуючі продукти B580 та B570. Фактично мова йде про конфігурації з 24 ГБ та 20 ГБ пам’яті.

Наразі найкращий графічний процесор Intel Arc Pro – Arc Pro A60 – має 12 ГБ відеопам’яті. Отже, професійні користувачі отримають вдвічі більше відеопам’яті та оновлення архітектури порівняно з поточними пропозиціями Arc Pro.

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Крім збільшення памʼяті, ймовірно, ми побачимо і нові GPU в серії Arc Pro. Зокрема, Intel може показати чип BMG-G31 з 256-бітною шиною памʼяті та збільшеною кількістю ядер Xe2. Це буде значно потужніша версія за вже наявні чипи BMG-G21 (192/160 біт). Такі зміни можуть дати значний приріст у пропускній спроможності памʼяті, що критично для задач на кшталт 3D-візуалізації, рендерингу відео та тренування моделей ШІ.

Intel продовжує розвивати свою графічну екосистему Arc, і це хороший сигнал для професіоналів. Якщо Battlemage Arc Pro справді отримає до 24 ГБ пам’яті та нову архітектуру, це може серйозно змінити розклад сил у світі професійної графіки.

Джерело: wccftech