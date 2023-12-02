Cyberpunk 2077 Update 2.1 додасть метро з 19 станціями, радіо будь-де багато іншого 5 грудня

Продюсер Cyberpunk 2077 Моніка Яновська та директор квестів Павел Саско разом зі старшими менеджерами спільноти Амелією Колат та Аліцією Козерою оголосили, що Update 2.1 включатиме давно очікувану систему пересування у метро.

Трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty показав систему метро, тож CD Projekt Red вирішили нарешті додати це, сказав Саско.

Гравці зможуть подорожувати між 19 станціями, ​​які можна використовувати як точку швидкого переміщення або безпосередньо в режимі поїздки на метро, яку можна у будь-який момент скіпнути. У Найт-Сіті працюють п’ять ліній метро, ​​які можна знайти на карті. Мережа метро стане доступною лише після Konpeki Plaza за ходом гри, коли гравцям зателефонує директор метро.

«Ми хотіли переконатися, що гравці отримають можливість по-справжньому бути у світі та мати спосіб занурення в подорож світом. Це елемент рольової гри».

Update 2.1 також принесе можливість носити з собою радіо та слухати різні радіостанції Cyberpunk 2077 навіть поза транспортним засобом. Існують певні обмеження: гравці не можуть слухати його під час діалогу чи сценарної музики, але в цих випадках радіо клацатиме, ніби вимикається, не вбиваючи занурення.

CD Projekt Red також анонсувала вдосконалення боїв з босами оригінальної Cyberpunk 2077. Автомобільні перегони також незабаром можна буде відтворити, тобто три, доступні через лінію квестів Клер Рассел, більше не будуть єдиними перегонами у Cyberpunk 2077. Гравці повинні будуть спочатку пройти їх, а потім з ними зв’яжеться організатор перегонів. Перемога у перегонах надасть гравцям знижки на вебсайті Auto Fixer, тобто вони зможуть отримати нові транспортні засоби дешевше.

У грі стане більше транспортних засобів, включаючи п’ять мотоциклів та оригінальний Porsche 911 Джонні Сільверхенда. Машину можна буде розблокувати за допомогою абсолютно нового квесту. Будуть додані автомобільні погоні у певних ситуаціях.

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Механіка мотоцикла також вдосконалюється: зміниться їзда, гравці можуть метати ножі та сокири з байків. Частина шосе, яка раніше була перекрита та дозволяла гравцям проїжджати, але не мала жодного руху, тепер стає повністю активною та жвавою дорогою.

Також до патча увійдуть багато інших змін геймплею.

Джерела: CD Projekt RED, IGN