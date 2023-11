СDPR випустить Cyberpunk 2077: Ultimate Edition на початку грудня

CD Projekt Red анонсувала вихід видання Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, яке стане доступним на Xbox Series X|S, PlayStation 5 та ПК 5 грудня. Пропонуватимуть цифрову та дискову версію.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition міститиме основну гру та нещодавнє сюжетне доповнення PhantomLiberty. Ціна поки не названа, але схоже, що це виглядає як найкраща пропозиція для тих, хто ще не знайомився з грою польських розробників.

Big news… Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arrives on December 5th in digital AND physical form for Xbox Series X|S, PlayStation 5, and PC!

Experience the original #Cyberpunk2077 story as well as a new spy-thriller adventure in the #PhantomLiberty expansion in one package. 🔥 pic.twitter.com/IOBPCdTXFU

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 21, 2023