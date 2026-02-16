День народження з Claude Code: підлітки створили з нуля 10 ігор за 2 години

Depositphotos

Батько використав Claude Code та перетворив день народження свого сина на фестиваль програмування. Група підлітків провела більшу частину святкування, створюючи за допомогою підказок LLM понад десять ігор — і все це без будь-якого попереднього досвіду кодування





Директор з інформаційної безпеки компанії Sysdig Сергій Епп нещодавно опублікував дуже цікавий допис у LinkedIn, у якому детально описав, як йому вдалося показати групі підлітків на дні народження свого сина, як створювати власні ігри за допомогою таких інструментів, як Claude Code.

“Моєму синові виповнилося 14. Вісім його друзів прийшли до нас на LAN-вечірку. Fortnite, піца — все як завжди. Через дві години під час перерви я показав їм Claude Code. Без туторіалу. Просто: “Скажи йому, що ти хочеш створити”. Одна дитина зробила Flappy Bird — з кармічним твістом і в індійському художньому стилі. Інша написала промпт довжиною понад одну сторінку. Йому 13″, — поділився Епп у соцмережі.

Цікаво, що більшість дітей на святі взагалі не мали попереднього досвіду кодування. Попри це, один підліток зміг написати детальну підказку, яка була довшою за сторінку. Протягом наступних двох годин діти змогли створити десять ігор, не використовуючи нічого, окрім підказок у Claude Code.

“А потім сталося те, чого я не очікував. Вони перестали грати у Fortnite. Ніхто їх про це не просив. Вони просто перестали. За дві години більшість дітей із нульовим досвідом програмування створили понад 10 ігор. З нуля. Придатних до гри. Я спостерігав, як підлітки перейшли від споживання дофаміну до його створення. Один день народження. Жодного плану уроку. Жодної навчальної програми. Лише інструмент і дозвіл створювати”, — додав вражений батько.

Звісно, це лише невеликий фрагмент справжньої сили інструментів LLM у розкритті продуктивності. Загалом, Claude Code — це інструмент широкого спектру для програмування на базі штучного інтелекту від Anthropic, який допомагає в розробці програмного забезпечення.





“Як батько, це найкраще, що я бачив за весь рік (намагаючись щодня боротися з Fortnite і Shorts). Як CISO, я розумію, що це означає, коли бар’єр для створення програмного забезпечення падає до нуля. Для всіх”, — підсумував Епп.

Нещодавно користувач Reddit зміг перенести повноцінний бекенд NVIDIA CUDA на AMD ROCm за допомогою Claude Code приблизно за 30 хвилин, продемонструвавши лише один із багатьох способів, у які люди використовують цей інструмент для спрощення та прискорення своїх робочих процесів.

Випадок наочно демонструє, як інструменти на базі LLM знижують поріг входу в розробку програмного забезпечення практично до нуля. Навіть без навчальних програм і попередньої підготовки користувачі здатні швидко створювати повноцінні, працездатні продукти. У ширшій перспективі це може суттєво змінити підхід до навчання, хобі та самої індустрії розробки.

