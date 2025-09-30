Новини Софт 30.09.2025 comment views icon

Програмує до 30 годин без перерв: Anthropic випустила ШІ-модель Claude Sonnet 4.5

Програмує до 30 годин без перерв: Anthropic випустила ШІ-модель Claude Sonnet 4.5
Anthropic

Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 — “найсучасніший ШІ для програмування”, зі слів самої компанії.

З основного: Claude Sonnet 4.5 здатна створювати “готові до виробництва” застосунки, а не просто прототипи, і може програмувати досить довгий час без перерв. До прикладу, в одному з тестів модель написала код для створення застосунку рівня Slack і самостійно завершила завдання, на що пішло близько 30 годин — у 4 рази довше, аніж попередній рекорд для ШІ Anthropic і показники OpenAI GPT-5-Codex.

Водночас дослідник штучного інтелекту Anthropic Девід Герші розповів TechCrunch, що в цей час Claude Sonnet 4.5 не лише створювала застосунок, а й забезпечувала роботу служб баз даних, купувала доменні імена та проходила аудит SOC 2, щоб переконатися в безпеці продукту.

Модель показує 77.2% у тесті SWE-bench Verified, який оцінює здатність ШІ-моделей вирішувати реальні проблеми у програмній інженерії.

Claude Sonnet 4.5 показує приріст в середньому 3% в усіх бенчмарках, найбільші покращення чатбот демонстрував у роботі з ПК та різними сервісами 61% проти 42% раніше.

Sonnet 4.5 перевершує старіші моделі Anthropic у кодуванні та агентних завданнях

Важливо й те, що зі слів Anthropic, модель Sonnet 4.5 є її “найбезпечнішою системою штучного інтелекту на сьогодні”, оскільки вона пройшла “широке” навчання з безпеки. Це означає, що чатбот суттєво менше схильний до підлабузництва, обману чи галюцинацій — тобто усіх тих рис, які приносили OpenAI проблеми останніми місяцями. Водночас Anthropic посилила захист Sonnet 4.5 і тепер модель постачається з фільтрами, призначеними для запобігання потенційно небезпечним відповідям, пов’язаним зокрема із підказками щодо хімічної, біологічної та ядерної зброї.

Діаграма, що порівнює Sonnet 4.5 з іншими передовими моделями в тестах безпеки.
Доступність та інші оновлення

Claude Sonnet 4.5 буде доступний через API Claude та в чатботі Claude (в тому числі й для безплатних користувачів, але з обмеженнями). Вартість для розробників: $3 за 1 млн вхідних токенів та $15 за 1 млн вихідних токенів.

Серед решти оновлень, представлених Anthropic:

  • Рушій Claude Agent SDK, на якому Anthropic будує агентів, доступний для всіх охочих;
  • В API для Claude тепер є “постійна пам’ять” з можливістю видалення зайвого з контексту;
  • Claude Code тепер робить бекапи і за командою /rewind повертається на останнє збереження, також додано команду /usage, щоб швидко перевірити ліміти;
  • Раніше також представили розширення для Chrome, яке додає Claude у браузер.

