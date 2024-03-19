Diablo IV, The Quarry, Ark: Survival Ascended, F1 23 та інші ігри стануть доступними у Xbox Game Pass

Microsoft опублікувала інформацію про те, які ігри з’являться в каталозі й будуть доступні для проходження користувачам сервісу Xbox Game Pass в другій половині березня та на початку квітня.

Як і очікувалося, користувачі сервісу отримають доступ до гри Diablo IV. Але це станеться не сьогодні – доведеться зачекати трохи більше ніж тиждень. Отже, найближчими днями та тижнями у сервісі Xbox Game Pass вийдуть наступні ігри.

Сьогодні:

Lightyear Frontier (Cloud, ПК, Xbox Series X|S)

MLB The Show 24 (Cloud та консолі)

20 березня:

The Quarry (Cloud та консолі)

21 березня:

Evil West (Cloud, консолі та ПК)

26 березня:

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Terra Invicta (ПК)

28 березня:

Diablo IV (консолі та ПК)

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, консолі та ПК)

Open Roads (Cloud, консолі та ПК)

1 квітня:

Ark: Survival Ascended (Cloud, ПК, Xbox Series X|S)

2 квітня:

F1 23 (Cloud) EA Play – April 2

Superhot: Mind Control Delete (Cloud, консолі та ПК)

Разом з тим, з 26 березня в Xbox Game Pass будуть доступні доповнення до ігор: Fallout 76: America’s Playground та The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia.

Також зазначається, що 31 березня із сервісу Xbox Game Pass зникнуть такі ігри:

Hot Wheels Unleashed (Cloud, консолі та ПК)

Infinite Guitars (Cloud, консолі та ПК)

MLB The Show 23 (Cloud та консолі)

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