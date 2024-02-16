Diablo IV вийде у Xbox Game Pass в березні. Сервіс налічує вже 34 млн підписників

Diablo IV стане першою грою від Activision Blizzard, яка з’явиться в Xbox Game Pass. Її реліз в сервісі запланований на 28 березня.

Після того, як Microsoft завершила придбання Activision Blizzard, шанувальники припустили, що її ігри негайно надійдуть до сервісу підписки. Проте генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер заявив у жовтні минулого року, відразу після завершення угоди, що шанувальникам доведеться чекати до 2024 року, перш ніж такі ігри, як Call of Duty, почнуть з’являтися на сервісі. Цей час настав, але замість Call of Duty шанувальники отримають Diablo IV.

Diablo IV була одним із великих хітів минулого року, а її сезонні оновлення продовжують дарувати гравцям нові враження. Перенесення гри на Game Pass відкриє її для великої аудиторії передплатників сервісу.

Що стосується розмірів цієї аудиторії, то станом на зараз сервіс Xbox Game Pass налічує 34 млн підписників. Це на 36% більше порівняно з 25 млн, про які Microsoft востаннє повідомляла понад два роки тому. Microsoft оприлюднила нову цифру в 34 млн підписників в офіційному подкасті Xbox.

Філ Спенсер раніше зізнався, що спостерігається повільне зростання Xbox Game Pass для консолей, проте кількість підписників на ПК збільшується значно динамічніше.

«Ми спостерігаємо неймовірне зростання на ПК… На консолі я помітив, що зростання сповільнилося, головним чином тому, що в якийсь момент ви охопили всіх на консолі, хто хоче підписатися», — сказав Спенсер в інтерв’ю Wall Street Journal.

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Раніше Microsoft ставила перед собою амбітну мету – досягти 100 млн підписників Xbox Game Pass до 2030 року. Однак навряд це вийде. Microsoft планувала збільшити кількість підписок на Game Pass на 73% за фінансовий рік, який завершився в червні 2022 року. Але фактично база користувачів збільшилася лише на 28%.

Джерело: The Verge 1, 2

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